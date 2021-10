Toulouse. Les pitchouns élisent le Conseil municipal des enfants

Les pitchouns vont élire le conseil municipal des enfants de Toulouse mardi 18 octobre. Les jeunes élus auront un programme chargé.

L’élection pour le conseil municipal des enfants de Toulouse de 2021 à 2024 se déroule mardi 18 octobre. Ce projet s’adresse aux pitchouns scolarisés en école élémentaire en CE2, CM1 et CM2.

Le conseil municipal des enfants “a pour ambition de former les jeunes élus à la notion d’engagement, à appréhender les droits et les devoirs du citoyen et à faire vivre les valeurs de la République. Ses jeunes élus sont initiés à la démocratie locale et participent à l’élaboration de projets déclinés de façon territoriale et thématique dans l’intérêt général”, indique la mairiela mairie de Toulouse dans son bulletin d’information hebdomadaire.

Les jeunes, élus pour un mandat de trois ans jusqu’en 2024, “se consacrent à la mise en œuvre de leurs projets. Ils deviennent alors les porte-paroles des petits Toulousains scolarisés à Toulouse dans le cadre de cette instance. Ils peuvent être associés à une action spécifique portée par la mairie de Toulouse dans le cadre de leur projet et ils ont une mission de représentation lors de cérémonies officielles.”

Faire partie du conseil municipal des enfants demande du temps. En effet, pendant leur mandature, “les jeunes conseillers assistent à des séances plénières qui ont lieu le samedi matin. Parallèlement, les jeunes élus participent à des ateliers qui se déroulent un mercredi après-midi sur deux et un samedi par mois en moyenne”, selon la mairie.