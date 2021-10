Toulouse. Le plus grand vaccinodrome de France a fermé ses portes

Celui qui fut le plus grand vaccinodrome de France, installé dans l’ancien parc des expositions sur l’île du Ramier à Toulouse a fermé ses portes samedi 23 octobre faute de demande suffisante.

Clap de fin. Le vaccinodrome installé dans les locaux de l’ancien parc des expositions sur l’île du Ramier à Toulouse a fermé ses portes samedi 23 octobre. Le Samu, qui avait la gestion de ce centre de vaccination, a estimé que la demande est devenue insuffisante. Avec quelque 500 doses injectées par jour, l’activité n’était plus de nature à justifier le maintien de celui qui fut le plus grand vaccinodrome de France.

À titre de comparaison, les halls 7 et 8 du vaccinodrome de Toulouse ont battu un record de France durant le week-end des 17 et 18 juillet. Ils ont accueilli plus de 20 000 personnes pour une première ou deuxième injection de vaccin contre la Covid-19. Il faut préciser que ce week-end est tombé juste après les annonces du président de la République, Emmanuel Macron, rendant obligatoire la présentation d’un pass sanitaire pour une série d’activités.

Désormais, les personnes souhaitant se faire vacciner contre la Covid-19 devront se tourner vers les médecins généralistes et les praticiens libéraux. Selon le bulletin de l’Agence régionale de santé d’Occitanie du 19 octobre, entre 15 et 20 000 personnes se font vacciner pour la première fois en Occitanie chaque semaine.