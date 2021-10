Toulouse. La station de métro Jeanne d’Arc fermée suite à un incendie

Le métro circule bien sur l’ensemble de la ligne, mais la station Jeanne d’Arc à Toulouse, est fermé suite à un incendie sur un escalator.

Station non desservie. La station de métro Jeanne d’Arc, au centre-ville de Toulouse, est fermée depuis samedi 30 octobre en fin de journée pour une durée indéterminée, d’après Tisséo. Cela fait suite à un dégagement de fumée et à un début d’incendie sur un escalartor.

“Samedi 30 octobre 2021, depuis 19h15, la station Jeanne d’Arc est fermée et non desservie, pour une durée indéterminée”, écrit Tisséo sur son site internet. Les usagers du métro peuvent se reporter aux stations voisines, Jean Jaures et Compans-Caffarelli au centre-ville de Toulouse.

Lors de l’incident, le trafic a été suspendu sur l’ensemble de la ligne de métro B dans un premier temps. Puis le service a repris sur une partie de la ligne en début de soirée. Ce dimanche 31 octobre, le service métro fonctionne sur l’ensemble de la ligne B. Cependant, la station Jeanne d’Arc n’est pas desservie pour le moment.

Station non desservie ligne B https://t.co/kHivf9hILM — Tisséo Voyageurs (@infoTisseo) October 30, 2021

Le métro de toulouse qui brûle t’as peur pic.twitter.com/TDR7u30zRY — nanah🔅 (@Nanah4u) October 30, 2021

Sinon j’ai le métro Jeanne d’arc qui prend feu à #Toulouse pic.twitter.com/GCaR9pUJjr — Drucilla DeBulge-🏳️‍🌈- (@Mandragoule) October 30, 2021

Aussi, en raison de travaux de maintenance, ce lundi 1er novembre, la ligne A du métro, à Toulouse, sera fermée de 5 heures à 17 heures entre les stations Balma-Gramont et Jolimont.