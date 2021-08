Toulouse. La rocade Arc-en-Ciel sera fermée la nuit dès le 30 août pour cause de travaux

À partir de la fin du mois d’août, Toulouse Métropole poursuit les travaux sur la rocade Arc-en-Ciel qui relie Colomiers, Tournefeuille et Toulouse. Quelques perturbations sont à prévoir.

Afin de limiter les embouteillages et les gênes occasionnées, Toulouse Métropole a profité de la baisse du trafic durant les mois d’été pour engager des travaux sur certains grands axes de Toulouse, dont la rocade Arc-en-ciel qui relie Colomiers, Tournefeuille et la capitale occitane. Une première série d’opérations pour l’entretien de la régie a d’ores et déjà été effectuée à la fin du mois de juin et au début du mois de juillet dans les deux sens.

Mais ces travaux vont se poursuivre à partir du lundi 30 août, et jusqu’au samedi 4 septembre. Les sens intérieur et extérieur seront donc fermés à la circulation durant cette période. L’ensemble des travaux se feront de nuit. Ils seront engagés pour les mêmes motifs : entretien de la régie, balayage, signalisation horizontale, contrôle de tirants et reprise ponctuelle de la chaussée.