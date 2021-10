Toulouse. Un happening contre les féminicides ce samedi en centre-ville

Ce samedi 16 octobre, le collectif #NousToutes organise une opération à Toulouse pour dénoncer les défaillances de l’Etat au sujet des féminicides.

C’est une opération nationale qui va se dérouler ce samedi 16 octobre à l’initiative du collectif #NousToutes. Des “die in” vont ainsi avoir lieu dans de nombreuses villes de France pour dénoncer “les défaillances de l’Etat et du système juridique dans la prise en charge des affaires de violences dans le couple et de féminicides”.

93 féminicides depuis le 1er janvier 2021

Au cours de cette année 2021, 93 femmes ont été assassinées parce qu’elles étaient des femmes, rappelle en effet le collectif. A Toulouse, comme dans les autres villes, des dizaines de militantes tomberont ainsi à l’appel des prénoms des femmes victimes de féminicides qu’elles représentent. Une façon de leur “rendre hommage en portant la voix de celles qui ne peuvent plus parler”, ajoute le collectif.

Selon ce dernier, les violences sexistes et sexuelles n’ont pas reculé ces dernières années comme en témoignent les chiffres. “Nombre de ces féminicides auraient pu être évités. 65% des femmes assassinées avaient pris contact avec la justice mais les pouvoirs publics leur ont tourné le dos, en refusant de prendre leurs plaintes, en classant les enquêtes…”, dénonce-t-il.

Les revendications du collectif #NousToutes

Le collectif #Nous Toutes demande ainsi qu’un milliard d’euros soit débloqué afin de financer des politiques publiques de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ainsi que l’augmentation des structures et des mesures qui garantissent la sécurité des femmes et des enfants victimes de violences : mise en sécurité, hébergements, téléphone grave danger…. Enfin, il réclame l’augmentation des subventions allouées aux associations qui participent à la prévention des violences sexistes et sexuelles et à l’accompagnement des victimes.

Le rassemblement contre les féminicides à Toulouse aura lieu rue d’Alsace Lorraine à 14h30.