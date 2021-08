Toulouse. Le Florida fête la rentrée avec les collégiens et lycéens

Le jeudi 2 septembre 2021, de 12h à 16h, le Grand Café Le Florida, à Toulouse, organise une rentrée des classes festive.

C’est un événement conçu spécialement pour les collégiens et lycéens, à l’occasion de la rentrée des classes. Le jeudi 2 septembre 2021, de 12h à 16h, le Grand Café Le Florida, situé 12, place du Capitole à Toulouse, organisé une rentrée des classes avec un concert de Lisaa Camin.

« Lors de nos “concerts du jeudi” au Florida, nous avons découvert une toute jeune artiste toulousaine, qui n’a encore que 16 ans, mais dont le talent est certain, expliquent les organisateurs de l’événement. Ce furent des moments réjouissants, emplis de douceur et de bien-être, évidemment dus à la jolie voix de Lisaa Camin et à l’ambiance de son monde intérieur bienveillant ».

Lisaa Camin en concert au Florida de Toulouse

C’est tout naturellement qu’il a été décidé de réunir les élèves de Toulouse, issus des diverses structures de la ville, dans le café du Florida, en proposant « une journée de partage et d’échanges autour d’activités ludiques et fédératrices, afin de célébrer cet événement si fort dans la vie des jeunes », la rentrée des classes.

A midi se tiendra le concert de Lisaa Camin qui a appris la guitare à 9 ans, et a intégré le chœur des enfants de la maîtrise du Capitole. Cet été, elle a réalisé plusieurs concerts dans la région (Fronton, Pin-Justaret, Grenade, Toulouse) et travaille actuellement sur un projet musical.

Des jeux en équipe et du vélo-smoothie

Ensuite, dans l’après-midi, les jeunes collégiens et lycéens pourront participer à des jeux en équipe (blind test, quizz …) au cours desquels les gagnants recevront des smoothies. Ces smoothies proviendront d’une troisième activité, le “vélo-smoothie”, en partenariat avec Oranges & Co. Il s’agit de pédaler pour actionner le blinder, et mixer son propre jus de fruits. Par ailleurs, le Florida oeuvrant pour « consommer de façon saine et éco-responsable », les fruits viennent d’agriculteurs bio du sud de l’Ariège.

La fin de cette journée est prévue à 16-17h. Le public pourra redécouvrir le Florida, lieu emblématique de la ville de Toulouse au décor Art Nouveau, qui date de la Belle Epoque et qui a été notamment le point de ralliement des chauffeurs de fiacres et le lieu de rassemblement des réfugiés espagnols de la Retirada dans les années 1940.