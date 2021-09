Toulouse : festival du film fantastique Grindhouse Paradise à l’American Cosmograph ce week-end

La seconde édition du festival du film fantastique de Toulouse Grindhouse Paradise se déroule ce week-end à l’American Cosmograph. Au programme : projections de films d’épouvante, fantastiques, science-fiction et thrillers.

Le programme s’annonce chargé. Reporté à cause de l’épidémie de covid-19, le festival du film fantastique Grindhouse Paradise se déroule finalement ces vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 septembre dans la salle de l’American Cosmograph de Toulouse. « Comme l’année dernière, il nous a semblé important de soutenir l’activité de nos partenaires et de donner une chance au public de découvrir au cinéma des films dont la distribution a pu être compliquée par la crise », expliquent les organisateurs. Lors de la première édition en septembre 2020, malgré les contraintes sanitaires, près de 900 spectateurs ont été accueillis.

Programmation fantastique

L’objectif du festival est de promouvoir un cinéma pas, peu ou mal représenté dans les salles de cinéma françaises, en proposant “des films de genre (fantastique, science-fiction, thriller, horreur…) contemporains provenant des quatre coins du monde, produits de manière indépendante et réalisés par des cinéastes émergents”, précisent les organisateurs. Voici le programme :

Vendredi 3 septembre :

19 heures : “Hunted”, survival forestier de Vincent Paronnaud. (Durée : 1h27)

22 heures : “The queen of black magic”, épouvante de Kimo Stamboel. (Durée : 1h39)

Samedi 4 septembre :

11 heures : “The twentieth century”, comédie impressionniste de Matthew Rankin. (Durée : 1h30)

13h30 : “Honeydew”, slasher ASMR de Devereux Milburn. (Durée : 1h46)

16 heures : “The old man movie”, animation trash de Mikk Mägi et Oskar Lehemaa. (Durée : 1h27)

19 heures : “Come True”, science-fiction de Anthony Scott Burns. (Durée : 1h45)

21h30 : “Al morir la matinée”, néo-giallo de Maximiliano Contenti. (Durée : 1h26)

23h30 : “Psycho goreman”, gore intergalactique de Steven Kostanski. (Durée : 1h38)

Dimanche 5 septembre :