Toulouse. Deux salons Studyrama prévus le 29 janvier

Toulouse accueillera deux salons sur les études supérieures organisés par Studyrama le 29 janvier. Plusieurs conférences sont au programme pour aider les étudiants et futurs étudiants.

Alors que les lycéens peuvent s’inscrire et formuler leurs vœux sur la plateforme Parcoursup depuis le 20 janvier, deux salons sur les études supérieures sont organisés par Studyrama à Toulouse le 29 janvier. Il y a d’avord le 18e salon Studyrama des études supérieures. Il est accompagné du 6e salon Studyrama de la poursuite d’études et masters. Ils se tiendront tous les deux au centre de congrès et d’expositions Diagora, à Labège, près de Toulouse.

“Tout au long du deuxième trimestre les lycéens et étudiants en recherche d’une formation vont devoir poursuivre leur réflexion quant à leur orientation”, écrivent les organisateurs dans un communiqué. “C’est pourquoi Studyrama organise ces salons afin d’aiguiller les jeunes vers les études qui leur correspondent et répondre à toutes leurs interrogations”.

Des conférences au programme des salons Studyrama à Toulouse

“Cet événement sera l’opportunité de rencontrer de nombreux établissements proposant des formations en alternance de Bac à Bac +5, ainsi que les entreprises partenaires. Les lycéens et les étudiants pourront découvrir les secteurs, les métiers et les débouchés qui y sont liés”, est-il indiqué en guise d’annonce du rendez-vous.

Il sera par exemple possible de se renseigner sur le dispositif Parcoursup, mais aussi sur les études de communication et marketing, les études supérieures d’art, de design et de cinéma ou encore les métiers du sport.

Plusieurs conférences sont aussi au programme. Par exemple, sur les nouveaux métiers du digital animée par Epitech Digital à 15h15, et sur l’innovation technologique ou transformation digitale ? Palmarès des métiers qui poursuivent leur ascension animée par Epitech à 15h45.

Informations pratiques : le programme et la liste des exposants sont disponibles ici.