Toulouse. Deux nouveaux ponts piétons et cyclistes vers l’île du Ramier

Deux passerelles permettant de rejoindre l’île du Ramier depuis les quartiers Empalot et Fer à cheval à Toulouse d’ici à 2024.

D’ici à 2024, deux passerelles seront construites entre l’île du Ramier et les quartiers Empalot et Fer à cheval à Toulouse, comme l’annonce Toulouse Métropole dans un communiqué. Ce projet fait partie de la création d’un grand espace vert au cœur de la Ville rose, le Grand parc Garonne.

“L’île du Ramier retrouvera progressivement le charme d’un grand parc à parcourir à pied, à vélo, avec un accès facilité depuis les quartiers. Une nouvelle étape se profile avec la réalisation de nouvelles passerelles piétonne et cyclistes traversant le fleuve et connectant directement l’île aux quartiers riverains ainsi qu’aux transports en commun”, annonce la collectivité. Le coût du projet est estimé à vingt millions d’euros, soit environ dix millions d’euros pour chaque passerelle.

Un accès à l’île du Ramier à Toulouse facilité pour les piétons et les cyclistes

Ces deux ponts, de cinq mètres de large, seront réservés aux piétons et aux cyclistes. Les deux-roues et les véhicules n’y seront pas autorisés. Du côté de la rive gauche, la passerelle “Rapas”, d’une longueur de 150 mètres, permettra de relier le cœur du parc, là où se trouve l’ancien parc des expositions, au quartier Fer à cheval, à proximité de l’arrêt de tramway situé sur l’avenue de Muret. De l’autre côté, sur la rive droite, la passerelle “Empalot”, longue de 145 mètres, reliera l’île aux quartiers Empalot, Niel et Saint-Agne, à proximité d’une station du métro de la ligne B.

“Deux autres passerelles seront envisagées dans un second temps nécessitant préalablement des négociations pour assurer la maîtrise foncière sur l’île du Ramier”, annonce également Toulouse Métropole. Ces passerelles, devraient permettre de relier l’île aux quartiers Croix-de-Pierre et Saint-Michel.