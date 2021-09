Toulouse : deux expositions photos pour commémorer les 20 ans d’AZF

Dans le cadre des commémorations, 20 ans après l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, deux séries de photographies des Toulousains Ulrich Lebeuf et Frédéric Scheiber seront exposées à l’Hôtel du Département jusqu’au 31 octobre.

Le drame en images. Vingt ans après l’explosion de l’usine AZF de Toulouse, le président du Conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, inaugurera ce mardi 21 septembre deux expositions photographiques des Toulousains Ulrich Lebeuf et Frédéric Scheiber. « Leurs images, prises au plus près de la catastrophe, nous livrent un fonds documentaire qui, loin d’être figé par le nombre des années, offre une émouvante et précieuse mise en perspective », souligne le Conseil départemental.

Exposées jusqu’au 31 octobre prochain, ces photographies sont installées sur les grilles extérieures de l’Hôtel du Département, au niveau du boulevard de la Marquette et de l’avenue Honoré Serres.

Toulouse : « Un nouveau Pompéi »

La première série “10 : 17 AZF”, réalisée par Ulrich Lebeuf, est composée de 18 clichés pris le jour de l’accident et dans les mois qui l’ont suivi. En pénétrant à l’intérieur des maisons détruites par la déflagration, sans vie et remplis d’objets anodins, le photographe se confronte à ce qu’il appelle « un nouveau Pompéi ». « Ses images parlent de vie, d’instants animés tout en étant la représentation même de l’immobilité », détaille le Conseil départemental.

Membre de l’agence de photographes MYOP depuis 2014, Ulrich Lebeuf collabore régulièrement pour le journal Libération. Il a notamment couvert les manifestations des Gilets Jaunes à Toulouse et la mise en place de la vaccination dans la ville. Ses travaux sont également publiés dans Le Monde, le New York Times ou encore des magazines comme VSD, Grazia, Géo. Avec cette nouvelle exposition sur l’explosion d’AZF, le photographe laisse le spectateur s’interroger sur la reconstruction nécessaire des lieux, comme des esprits, de ceux qui l’ont subi.

« L’après AZF »

La seconde exposition réunit une vingtaine d’images de la série “AZF. Après le 21 septembre 2001” du photojournaliste Frédéric Scheiber. Elle illustre deux décennies de deuil : des premières heures de la catastrophe à la dernière commémoration en septembre 2020.

« L’exposition à l’Hôtel du Département présentera les trois premiers chapitres de la série. D’abord : les clichés de l’usine après l’explosion », explique Frédéric Scheiber qui a pu entrer dans le lieu sinistré. « Ensuite, elle montrera le combat des Toulousains qui se sont rendus compte, après l’accident, qu’ils vivaient depuis des années à côté d’un réel danger », poursuit-il. Enfin, le photojournaliste dévoilera en image les sinistres provoqués par la déflagration, avec un zoom sur le bâtiment B de la cité Le Parc, détruit par l’accident.

Deux livres prochainement publiés

« Cette exposition ne représente qu’un échantillon de la série. L’intégralité sera disponible dans un livre publié en octobre prochain (aux éditions Odyssée, ndlr) », ajoute Frédéric Scheiber. Celui-ci sera donc complété par les deux derniers chapitres de la série : “Les procès” qui ont eu lieu salle Jean Mermoz, puis “Hommages et mémoires”, qui illustre les différentes commémorations durant les vingt dernières années.

La série “10 : 17 AZF” d’Ulrich Lebeuf fera également l’objet d’un ouvrage consacré à la catastrophe. Il sera publié aux éditions Juillet dans les prochains mois.