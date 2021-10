Toulouse. La bibliothèque du Patrimoine va rouvrir partiellement ses portes

La bibliothèque d’Etude et du Patrimoine de Toulouse, qui avait du fermer ses portes suite à la chute d’éléments de sa coupole, va rouvrir ses portes. Seules les salles latérales seront accessibles.

Après 12 jours de fermeture, la bibliothèque d’Étude et du Patrimoine de Toulouse, rue du Périgord, rouvrira ses portes au public. En effet, le jeudi 7 octobre dernier, des éléments de la coupole qui domine la salle de lecture de cette somptueuse bibliothèque du centre ville s’étaient décrochés et étaient tombés dans la salle. Un incident qui n’avait pas fait de blessé mais avait conduit à la fermeture provisoire de la bibliothèque, le temps de sécuriser les lieux et d’effectuer des travaux de restauration.

La bibliothèque rouvrira ses portes au public dès ce mardi 19 octobre. Néanmoins, seules les salles latérales seront accessibles. L’accès à la grande salle reste interdit. L’emprunt et le retour de documents sera de nouveau possible mais le séjour sur place nécessairement limité, précisent les services du réseau municipal des bibliothèques.