Toulouse. L’avenue du général Eisenhower sera fermée une semaine pour travaux

À partir du 13 septembre, Toulouse Métropole entreprend des travaux sur l’avenue du général Eisenhower, au Sud de Toulouse. Quelques perturbations sont à prévoir.

En cette période de rentrée, Toulouse Métropole continue d’engager des travaux sur certains grands axes de la ville. À partir du lundi 13 septembre, et jusqu’au vendredi 18, l’avenue du général Eisenhower sera fermée, chaque nuit, à la circulation. Cette dernière, longue de plus de quatre kilomètres, relie l’Oncopole à La Ramée au Sud de Toulouse, puis forme la limite entre les quartiers Lafourguette, Bellefontaine et Basso Cambo, et Saint-Simon. L’avenue est également connue sous le nom de “route départementale 120a”.

La semaine prochaine, les services de la Ville entreprendront donc des travaux de nuit d’entretien de la chaussée. Les marquages au sol seront également retracés. Des déviations seront indiquées aux abords des zones de travaux pour permettre aux utilisateurs de circuler sans encombre.