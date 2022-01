Toulouse : Une inspection à l’hôpital Marchant suite aux fugues de deux patients dangereux

Suite aux fugues de deux patients dangereux placés en soins psychiatriques en moins d’une semaine à l’hôpital Gérard Marchant de Toulouse, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Occitanie ordonne une inspection sur le site.

Deux fugues en moins d’une semaine à l’hôpital Marchant de Toulouse

Le premier patient à s’être enfui, mercredi 19 janvier, est Jérémy Rimbaud, également appelé le “cannibale des Pyrénées”, suite à une affaire datant de 2013 dans laquelle il a tué un homme de 90 ans avant de manger son cœur et sa langue. À la sortie de l’hôpital psychiatrique, armé d’un bâton, il a violemment agressé une dame âgée de 72 ans qui promenait son chien dans le quartier des Chalets à Toulouse. Il a été appréhendé peu de temps après, dans le secteur de la route de Seysses, avant d’être reconduit à l’hôpital.

Le second patient s’est échappé ce dimanche 23 janvier de l’hôpital Gérard Marchant de Toulouse. Selon des informations révélées par la Dépêche du Midi, l’homme est âgé de 48 ans, serait impliqué dans un homicide datant de 2010 et serait considéré comme “très dangereux”. Il a été interpellé près de quatre heures plus tard.

Une inspection pour déterminer les circonstances des accidents

Suite à la fuite du premier patient, l’ARS a demandé en fin de semaine dernière à la direction de l’hôpital Gérard Marchant d’ouvrir une enquête administrative pour déterminer les circonstances qui ont permis cette évasion.

Mais avec le signalement ce dimanche de la seconde fugue de patient, la direction générale de l’ARS Occitanie est conduit « à diligenter une mission d’inspection sur site ». Une procédure qui vise à « s’assurer de la conformité de la prise en charge de ces patients, au cours de leur séjour dans cet établissement spécialisé au regard de la réglementation en vigueur », indiquent les autorités sanitaires qui se refusent, pour le moment, à tout autre commentaire.