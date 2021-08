Toulouse: les 10 guinguettes à découvrir avant la fin des vacances

Au bord de l’eau, au cœur d’un domaine ou dans un champ, les guinguettes offrent un cadre idéal pour une belle soirée d’été à Toulouse et dans les environs. Voici 10 adresses à tester avant la fin des vacances.

La Guinguette qui vogue sur la Garonne

La péniche “Horizon” n’est autre que la petite sœur du restaurant “Racine” installé au Port Viguerie à Toulouse. Lancée en juin dernier, la guinguette flottante accueille les clients à quai en journée et vogue sur la Garonne à la tombée de la nuit pour des apéros ou diners croisière. La capacité d’accueil du bateau est de 110 personnes au maximum. Un DJ monte à bord tous les jeudis soirs.

Le Canaille Club

Avec ses 2000m² et ses 13 kiosques qui proposent différentes cuisines du monde, le “Canaille Club” est l’une des pus grande guinguette de Toulouse. Elle est installée à l’Espace Cobalt dans le quartier Montaudran depuis 2019. Certaines zones sont aménagées pour accueillir des grands groupes. Il y également un espace avec des canapés, un cinéma de plein air, un coin pétanque et une aire de jeux pour les enfants.

La Guinguette au bord de l’eau

Située sur les quais de Tounis, la guinguette de Chouchou est un restaurant éphémère flottant. Elle accueille les clients dans une ambiance romantique au bord de la Garonne.

Au programme: coucher du soleil, lumières tamisées et ambiance bucolique.

Les terrasses de l’Atelier

Située dans le quartier de Pech-David à Toulouse, la guinguette de l’Atelier est constituée de terrasses installées sur plusieurs niveaux. Les bars plongent les clients dans des ambiances différentes. Un espace jeux est à disposition des enfants. “Les terrasses de l’Atelier” sont ouvertes du lundi au vendredi de 19h à 2h et le samedi jusqu’à 3h.

Le Guinguette près du château de Thégra

Créé en 2019, le restaurant éphémère Flon-Flon s’installe chaque été à Balma. Il se situe au cœur du domaine du Château de Thégra et propose 3 grandes terrasses pour une capacité d’accueil de 240 personnes. Le restaurant propose des brunchs le dimanche et dispose d’une carte de tapas élaborée par plusieurs chefs étoilés.

Le Rooftop du Mama Shelter

C’est au 6ème étage, en plein centre-ville de Toulouse que qu’est installé le Rooftop de “Mama Shelter”. Le restaurant-bar offre une ambiance guinguette chic et branchée avec vue sur les toits de la ville rose. Au menu: cocktails et mezzés inspirés de la cuisine italienne. Des soirées barbecue et DJ sont également organisées pendant l’été.

L’Ephémère guinguette

A Lacroix-Falgarde à 20 minutes de Toulouse, “l‘Ephémère guinguette” entame sa dixième saison. Ce lieu associatif, auto-financé existe depuis 2012. Dans une ambiance champêtre et familiale, la guinguette offre une piste de danse aux amateurs de musique. Des concerts sont également organisés tous les week-ends du vendredi au dimanche.

Le petit Bikini

Le Bikini ne fait pas qu’accueillir des concerts. A Ramonville-Saint-Agne, la salle de spectacle a ouvert un bar plein air sur le parking. « Le petit Bikini » peut accueillir tout l’été jusqu’à 400 places assises. Des blind-tests, quiz et autres animations musicales sont organisés autour du bar. Baby-foot, boulodrome, ping-pong et espaces détentes occupent également la guinguette.

Goguette et Cie à Cornebarrieu

Grandes tablées, bons vins et chansons… Le concept “Goguette et Compagnie” s’inspire des fêtes populaires françaises des années 1800. La guinguette est ouverte depuis le 5 juin dernier dans le parc du château de Cornebarrieu, au nord-ouest de Toulouse. Simplicité et convivialité sont les mots d’ordres.

La guinguette près du lac à Fonsorbes

C’est aux abords d’une ancienne ferme, près du lac de Bidot à Fonsorbes qu’est située la “guinguette chez Jeanine“. Dans un cadre bucolique au sud-ouest de Toulouse, cet espace accueille les clients en toute simplicité. Vins, tapas et bons petits plats, les propriétaires favorisent les produits locaux et le contact à la nature.