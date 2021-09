Un Toulousain publie une anthologie sur Federer et Nadal

Dans son dernier livre ”Fedal” l’auteur toulousain Rémi Bourrières revient en détail sur les 40 confrontations qui ont eu lieu entre Rafael Nadal et Roger Federer.

L’ouvrage est annoncé comme « le livre culte de cette fin d’année pour les amateurs de tennis ». Dans ”Fedal”, contraction de Federer et Nadal, l’auteur toulousain Rémi Bourrières, en collaboration avec Christophe Perron, revient en détail sur les matchs qui ont opposé les deux légendes vivantes du tennis. 40 chapitres pour 40 confrontations, entre 2004 et 2019. Au programme : « Résumé des matchs comme si on était assis dans le stade, anecdotes savoureuses, statistiques et records ».

« Un mythe qui marquera plusieurs générations de spectateurs »

« Roger Federer et Rafael Nadal comptent parmi les sportifs les plus adulés de notre époque (…) c’est un mythe qui marquera plusieurs générations de spectateurs », s’enthousisment les auteurs. “Fedal”, aux éditions Flammarion, sortira en librairie le 6 octobre prochain, au prix de 19 euros.

Source : communiqué de presse