Top 5 des plus beaux villages à moins de 100km de Toulouse

La région regorge de magnifiques villages, certains recensés au parmi les plus beaux de France. Le JT vous propose son top 5 des plus belles communes, à moins de 100km de Toulouse.

Cordes sur Ciel, la tête dans les nuages

Élu plus beau village de France en 2014, Cordes sur Ciel ne se situe pas dans les cieux, mais dans le Tarn. Mais parfois, il porte bien son nom. Situé entre 200 et 300 mètres au-dessus du niveau de la mer, la bastide tarnaise surplombe un plateau calcaire. Certains matins, lorsque la brume envahit la vallée qui l’entoure, les habitants du village peuvent avoir l’impression de bien habiter au dessus des nuages. Si bien que le village semble être isolé du monde. C’est une expérience unique à vivre et “presque mythique”, à en croire l’office du tourisme du Tarn.

Mais ce n’est pas la seule corde à son arc. En effet, la commune tarnaise possède, outre sa vue et son cadre de vie à couper le souffle, un trésor d’architecture gothique. Sur son pic rocheux se cache une véritable cité médiévale. Ruelles escarpées, portes fortifiées, remparts… Le village tarnais regorge de prouesses architecturales qui en font sa beauté.

Auvillar, un village atypique

Auvillar a terminé au pied du podium du “village préféré des français” en 2021. La petite commune du Tarn-et-Garonne a déjà charmé beaucoup de visiteurs et c’est aussi une halte incontournable du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Sa place triangulaire aux airs de Toscane entoure sa superbe halle circulaire, unique en son genre. La Halle aux grains se situe au milieu du village et était à l’époque un lieu de commerce. Aujourd’hui, elle abrite toutes les semaines un marché local.

Autour de cette dernière, se trouvent des magnifiques maisons à pans de bois dont certaines on dû être restaurées, mais d’autres sont restées intactes. Depuis des siècles, Auvillar a perdu son apparence médiévale, mais cette dernière a laissé des traces. La tour de l’horloge, qui est l’entrée idéale de la commune, figure en lieu et place du pont-levis. Autre lieu incontournable, la place du château, qui offre une vue splendide sur la Garonne et sur les vallées qui l’entourent.

Rieux-Volvestre et ses 7 édifices classés

À 50 km au Sud de Toulouse, se trouve Rieux-Volvestre, une ancienne cité épiscopale. Le village haut-garonnais compte pas moins de sept édifices classés dont sa remarquable cathédrale. Cette dernière domine la commune et ses majestueuses fondations plongent dans la rivière. Rieux-Volvestre regorge de petits trésors pour les amoureux du patrimoine et se distingue par ses traditions, son musée du Papogay et sa fête historique qui anime la commune le premier week-end de mai.

Tout comme le Pont de Lajous, situé sur la rivière de l’Arize, construit au 17ème siècle, il fait partie des monuments historiques de la commune. Il permet d’accéder au cœur du village et à ses magnifiques maisons à pans de bois. Se promener dans les ruelles de la commune du Volvestre ramène à un voyage hors du temps. Il est aussi possible de se balader dans les sentiers de randonnées, puisque le village est ville-étape de Via Garona.

Saint-Antonin-Noble-Val

Élu troisième village préféré des Français en 2016, Saint-Antonin-Noble-Val, niché au cœur des Gorges de l’Aveyron se situe dans le Tarn-et-Garonne. C’est l’endroit parfait pour ceux qui aiment pagayer dans des décors de rêves. Mais aussi pour toutes les uatres sorties estivales : avec les randonnées entourées de falaises, les descentes en canoë et les pique-niques dans la nature.

Le village est prisé par les amateurs de sport, mais aussi par les férus d’histoire. Saint-Antonin-Noble-Val est vieux de plus de treize siècles et trouve en son centre une abbaye qui surplombe la commune. Ce dernier jouit d’une importante empreinte médiévale, ses ruelles sont ornées de briques et ramène des siècles en arrière. “La maison romane” est une demeure du 12ème siècle, ce qui en fait le plus ancien monument civil de France.



Puycelsi, village médiéval fortifié

Puycelsi, le village situé dans le Tarn est surnommé “La forteresse des bois”. Et pour cause, il est protégé par une véritable forteresse médiévale et apparaît au milieu d’une innombrable verdure. La commune est entourée de remparts qui sont flanqués de deux tours et percés de portes fortifiées. Il est d’ailleurs classé parmi les plus beaux de France et bénéficie également d’un environnement remarquable. En effet, Puycelsi est situé en lisière de la forêt de Grésigne, dans laquelle il est possible d’effectuer des randonnées dans les 12 km du sentier du Patrimoine.

Pour atteindre et découvrir l’intérieur de la cité médiévale, il faut encore gravir la côte. Tâche facile avec les moyens actuels, mais qui l’était beaucoup moins à l’époque. À l’intérieur de la forteresse, se trouve des passages étroits, le chemin de la ronde, des portes fortifiées… Bref, une véritable cité médiévale au coeur du Tarn.