Toilettes publiques : où trouver une sanisette à Toulouse?

Qui n’a jamais eu d’envie pressante en plein centre-ville de Toulouse ? Si les toilettes des bars et restaurants sont accessibles après consommation, il existe une autre alternative gratuite : les sanisettes.

Ce n’est pas l’objet de mobilier urbain le plus esthétique mais tout le monde est bien content de tomber dessus en cas de besoin urgent. Il s’agit, bien-sûr, des sanisettes. Toulouse en compte près de 70 dont 24 en centre-ville, parmi lesquelles, des vespasiennes, des toilettes accessibles aux personnes à mobilités et des sanisettes standard. Toutes les infos utiles que vous devez connaître sur le ”petit coin” à dans la Ville rose.



La carte des toilettes publiques (portail des données de Toulouse Métropole).

13 sanisettes “standards”

Historiquement, la toute première sanisette a ouvert ses portes le 10 novembre 1981 à Paris. Ces toilettes publiques à entretien automatique étaient payantes à leurs début avant de devenir gratuites en 2006 sur l’ensemble du territoire. En raison de leur surface, les sanisettes d’origine dites “standard” ne répondent pas aux normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR). Il en existe encore 13 à Toulouse, toutes situées en centre-ville.

50 sanitaires “tous publics”

Les “sanitaires tous publics” sont la deuxième version des sanisettes. Elles voient le jour le 2 mars 2009. Ce qui change ? Ces lieux d’aisance sont enfin adaptés aux personnes en fauteuils roulants. Elles sont donc plus volumineuses que les versions précédentes. Par ailleurs, les instructions d’usage sont désormais rédigées en plusieurs langues y compris en braille. Elles peuvent également être dictées par voie sonore. Les nouveaux modèles déployés sont également plus écologique que le précédent : ils consomment notamment moins d’eau et sont éclairés grâce à un puit de lumière et un éclairage d’appoint à faible consommation.

7 vespasiennes

La vespasienne fait figure d’ancêtre dans le monde des toilettes publiques. Sa première apparition est attestée en 1834. A l’époque, on avait attribué son nom à l’empereur romain Vespasien qui avait, en son temps, fait établir des urinoirs publics à Rome. De par leur configuration les Vespasiennes sont destinés seulement à l’utilisation des hommes. Il en existe encore dans certains endroits de Toulouse. La ville en compte encore 7 dont une très utilisée place Saint-Pierre.