Une solution pour trouver facilement une place de parking cet été à Toulouse

L’application OPnGO propose la réservation en avance de près de 7 500 places de parking à Toulouse.

« Toulouse anticipe un été particulièrement fréquenté par les Français » croient savoir les services de l’application OPnGO. Présente dans la Ville rose depuis 2017, cette dernière y propose la réservation en avance de près de 7 500 places de parking. L’appli a déjà enregistré plus de 35 000 stationnements en ouvrage depuis son lancement. Il s’agit d’une filiale du Groupe Indigo, qui permet aux automobilistes de repérer les places disponibles, de comparer les prix des stationnements dans des parkings privés et publics et de réserver leur place à l’avance. Le prix est fixe et il y a la possibilité d’annuler son stationnement à tout moment.

Des places dans 15 parkings de Toulouse

OPnGO propose sur la ville de Toulouse deux forfaits : un pass journée à partir de 12€ et un pass semaine disponible cet été, à partir de 50€. Les places de parking sont réparties dans 15 parkings de la ville : Capitole, Saint Aubin, Victor Hugo, Jean Jaurès, Saint-Etienne, Place de l’Europe, Carmes, Clinique Pasteur, Gare-Marengo, Saint-Georges, Saint-Cyprien, Saint-Michel, Arnaud Bernard, Matabiau-Ramblas et Esquirol. L’application fonctionne également dans plusieurs villes d’Occitanie : Blagnac, Millau, Nîmes, Carcassonne, Perpignan et Lunel.

Source : communiqué de presse