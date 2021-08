Sécurité routière. 313 morts sur les routes en juillet 2021

Trois cent treize personnes sont décédées sur les routes en juillet 2021, selon un premier bilan de la sécurité routière cet été. Ce sont vingt personnes de plus qu’il y a un an. Le trafic routier était, lui aussi, plus important.

C’est un premier bilan de la sécurité routière pendant les vacances qui touchent bientôt à leur fin. 313 personnes ont perdu la vie sur les routes en France métropolitaine durant le mois de juillet 2021, selon les données communiquées par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Ce sont vingt décès de plus qu’en juillet 2020 et quinze de moins qu’en juillet 2019. Il faut rappeler que juillet 2020 était un début d’été dans un contexte de crise sanitaire. Aussi, le trafic était plus important de 10 % en juillet 2021 par rapport à l’année précédente.

Toujours selon les données de l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière. 5 006 accidents ont été comptabilisés sur les routes en juillet 2021. C’est plus que l’année précédente (4 970) mais moins qu’en 2019 (5 287). Ces accidents ont engendré 6 609 blessées en juillet 2021, contre 6 386 en juillet 2020, soit 223 personnes de plus et 6 792 en juillet 2019.