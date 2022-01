Haute-Garonne. Un projet de second collège à Cugnaux à l’horizon 2025-2027

En plus de celui de Montesquieu, un second collège de 600 places va être construit à Cugnaux, dans le secteur de Montole. Un projet qui s’inscrit dans le programme prévisionnel d’investissement 2025-2027.



Le conseil départemental de la Haute-Garonne a retenu la candidature de la ville de Cugnaux pour la construction d’un second collège dans le secteur de Montole, à mi-chemin entre le centre-ville et l’entrée de Tournefeuille. Ce nouvel établissement aura la capacité d’accueillir 600 élèves. A l’heure actuelle, la date exacte de début des travaux et le lieu d’implantation n’ont pas encore été définis. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement dans les collèges 2025-2027.

Mobilités douces et complexe sportif pour ce nouveau collège

Un complexe sportif verra le jour à proximité de ce futur collège. L’ensemble des bâtiments s’étaleront sur plus de trois hectares.

De plus, la zone située tout autour « bénéficiera d’un plan de mobilités douces. Un réseau maillé et sécurisé sera créé afin d’offrir une alternative à la voiture : une liaison de transports en commun entre la gare de Portet et Colomiers est également en cours de réflexion pour desservir le futur collège. Enfin, cet équipement sera relié à la future voie verte du canal Saint-Martory », affirme la collectivité.

Rééquilibrer « la démographie scolaire » à Cugnaux

« Cugnaux connaît une dynamique démographique importante. La ville atteindra bientôt les 20 000 habitants », explique la mairie. C’est pourquoi la demande d’implantation d’un nouveau collège a été formulée auprès du Conseil départemental. L’établissement de Montesquieu, présent à l’Ouest du centre-ville, possède une capacité maximale de 1 080 élèves et en accueille aujourd’hui 1 047. « L’implantation d’un nouvel établissement à Cugnaux permettra de ne pas augmenter la pression sur ce collège et de rééquilibrer la démographie scolaire dans le secteur pour l’avenir », ajoute la Ville.