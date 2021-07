Le ministère de la Culture a inscrit les savoir-faire liés à la teinture au pastel au Patrimoine Culturel Immatériel Français.

Après un an et demi de travail, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie (CMAR) est “très fière de pouvoir annoncer l’inclusion au Patrimoine Culturel Immatériel Français des savoir-faire liés à la teinture au Pastel en Pays de Cocagne”. Cette reconnaissance du Ministère de la Culture “valorise et protège des savoir-faire inestimables et profondément ancrés sur notre territoire”.

Dynamiser les Métiers d’Art d’Occitanie

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Occitanie, avec le soutien de la Région Occitanie, est “engagée de longue date pour mettre en valeur et dynamiser les Métiers d’Art de notre région”. Ce travail s’illustre par des actions de promotion et d’accompagnement au développement des entreprises.

Parmi ses objectifs et missions, nous pouvons citer “l’identification de savoir-faire rares ou spécifiques d’Occitanie afin de les valoriser et d’accompagner au mieux leur transmission”.

Ainsi, la CMAR Occitanie a souhaité réunir la communauté de teinturiers au Pastel pour la réalisation d’une fiche d’inventaire du Patrimoine Culturel Immatériel (PCI) en France.

La CMAR a ainsi accompagné “le travail de rencontres, de rédaction et de relecture de la fiche d’inscription des savoir-faire liés à la teinture au Pastel en Pays de Cocagne, aux côtés de notre auteure Chantal Armagnac et de la Drac Occitanie”.

Avis favorable du Ministère de la Culture

La candidature officielle a été déposée par la CMAR Occitanie début juin 2021.

Le Comité du patrimoine ethnologique et immatériel du Ministère de la Culture, réuni le 29 juin 2021, a émis un avis favorable à l’inclusion des “savoir-faire liés à la teinture au pastel, en pays de Cocagne” à l’Inventaire national du PCI.

Son inscription officielle est désormais identifiée dans la rubrique “Savoirs et savoir-faire” sur le site du Ministère. Il s’agit de la première inclusion à l’inventaire national du PCI portée par une Chambre de Métiers et de l’Artisanat.

La teinture au pastel en Occitanie

Emblématique de la région, cette inscription officielle permet aujourd’hui de reconnaitre la teinture au Pastel comme :

Un savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel

Une pratique vivante qui répond aux principes éthiques de la convention Unesco de 2003 sur la sauvegarde du PCI

Un savoir-faire transmis de génération en génération avec peu de formations académiques mais néanmoins en constant renouveau

Une communauté de pratiquants impliqués

Des recherches, des expériences et des projets de valorisation multiples à différents niveaux de la filière

et enfin un renouveau d’une pratique dans l’esprit du développement durable.

Une filière ancrée dans l’économie locale

En Occitanie, la filière du Pastel représente 20 entreprises “ennoblisseurs textile au Pastel”, près de 30 “ennoblisseurs textile teinture naturelle” (dont le pastel), une communauté de maîtres teinturiers, artisans d’art et créateurs designers, des chercheurs et scientifiques qui travaillent à l’optimisation des procédés d’extraction et de teinture, une filière économique ancrée dans l’économie locale, des enjeux de préservation et de transmission, un attrait touristique et culturel unique.

“Cette reconnaissance officielle témoigne de notre profond attachement à la défense et au maintien des savoir-faire rares et remarquables de l’artisanat de la région Occitanie, et de l’investissement de la communauté des pratiquants pasteliers qui font vivre cette filière aujourd’hui. Les enjeux et les impacts sont significatifs pour notre territoire et notre patrimoine”, déclare Serge Crabié, président de la CMAR Occitanie.

Les artisans pasteliers pourront désormais bénéficier du logo « Patrimoine Culturel Immatériel de la France » pour valoriser leur production localement et à l’export.