SaccageToulouse : Le hashtag pour dénoncer l’inaction de la mairie a pris de l’ampleur avec l’été

La fréquence de publications de photos sur la page Instagram #SaccageToulouse, créée par des Toulousains pour dénoncer les incivilités des citoyens et les manquements de la mairie de la ville, s’est accélérée durant l’été.

Poubelles qui débordent ou mobilier urbain dégradé. Créée à la fin du mois de mai, la page instagram #SaccageToulouse s’est inspirée du #SaccageParis lancé sur Twitter durant le printemps 2021. L’objectif des Toulousains à l’origine de cette initiative ? Pointer du doigt les manquements de la mairie et dénoncer les incivilités des citoyens. Depuis le début de l’été, la fréquence de publication de ces images s’est largement accélérée. Avec la venue des touristes et le retour des journées ensoleillées, les signalements pour des débordements se sont multipliés.

Poubelles remplies, pelouse saccagée…

“Amoureux de #Toulouse nous n’acceptons plus la ville encrassée et enlaidie”, expliquent clairement les créateurs de la page instagram dans la biographie du compte. La première photo, publiée il y a 13 semaines, montrait la fontaine Boulbonne, située à proximité de la Place Saint-Georges, entourée de scooters et de motos. Avant le début du mois de juillet déjà, les bouteilles de bière le long du Pont Neuf, la saleté de la Garonne et le manque d’entretien des monuments étaient ouvertement pointés du doigt par les internautes.

Mais, depuis le début de l’été, les photos se multiplient. En ligne de mire ? Les “affreux” blocs de béton peints en vert et les barrières de chantier autour de la Place du Capitole. Les “poubelles provisoires, installées depuis deux ans” et celles qui débordent “tous les matins” après passage des services de la ville sont également pointées du doigt.

La pelouse piétinée, pourtant récemment remplacée par la mairie le long des berges de la Garonne, est également une cause de « sidération » pour le créateur de la page Instagram qui lutte pour qu’elle soit remplacée par des pavés.