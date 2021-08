Récap d’actu : vandalisme, Afghanistan et TFC au programme

Comme chaque semaine, Le journal toulousain vous propose son Récap d’actu. Cette semaine, un hypermarché a pris des libertés sur le contrôle du pass sanitaire avant de finalement accepter d’appliquer la réglementation, un centre de vaccination a été vandalisé et plus de 3 000 doses du vaccin contre le Covid-19 ont été détruites, et des incendies ont ravagé l’Aude.

Récap d’actu : À Toulouse, l’hypermarché Leclerc applique, finalement, l’obligation du Pass sanitaire

Alors qu’il se situe dans l’un des neuf centres commerciaux de Haute-Garonne dont l’entrée est conditionnée à la présentation d’un Pass sanitaire, l’hypermarché Leclerc de Roques-sur-Garone, près de Toulouse, a laissé ouvert une entrée sans Pass sanitaire pendant 24 heures. Suite à une procédure de mise en demeure lancée à son encontre par la préfecture, l’enseigne à fait machine arrière. Le Journal toulousain vous raconte cette histoire ici.

Récap d’actu : Toulouse, un centre de vaccination vandalisé, 3500 doses de vaccin détruites

Dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 août, le centre de vaccination de Saint-Orens-de-Gammeville, près de Toulouse, a été vandalisé. Du matériel a été renversé et près de 3500 doses de vaccin ont été détruites. Le JT vous en dit plus ici.

Cinq pompiers blessés dans la lutte contre les incendies dans l’Aude

L’Aude a été le théâtre de plusieurs incendies en début de semaine. Des centaines de pompiers se sont battus contre les flammes. Malheureusement, cinq soldats du feu ont été blessés dans ce combat, dont un gravement. Voici les détails.

Talibans. La communauté afghane de Toulouse vit “un cauchemar”

Suite à la prise de Kaboul par les talibans, la communauté afghane de Toulouse vit un cauchemar. Inquiétude pour les proches et incertitude quant à l’avenir du pays… Saiedmisbah Saiedzada, le secrétaire général de l’association culturelle afghane Pamir, livre son témoignage.

Ligue 2. Nouvelle victoire pour le TFC face à Dijon

Les Violets continuent sur une bonne lancée. Le TFC s’est imposé face à Dijon 2-4, à l’extérieur samedi 21 août. Les Toulousains enchaînent ainsi une quatrième victoire d’affilée en cette saison. Le TFC est provisoirement premier du classement de Ligue 2 devant le Paris FC dont la rencontre avec Ajaccio est reportée. Voici le récit du match.