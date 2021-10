Récap d’actu. Thomas Pesquet, Tisséo, et la fin du masque au programme

Voici le récap d’actu de la semaine du Journal Toulousain. A retenir notamment : Thomas Pesquet va devenir le premier Français à prendre les commandes de l’ISS, la sous-traitance des lignes de bus Tisséo et la fin du masque obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire à Toulouse.

Thomas Pesquet va devenir le premier Français à prendre les commandes de l’ISS

Lundi 4 octobre au soir, Thomas Pesquet a pris le relais de son prédécesseur japonais aux commandes de la station internationale spatiale (ISS) qu’il dirigera jusqu’en novembre. Le JT vous en dit plus ici.

Récap d’actu. La manifestation interprofessionnelle de mardi 5 octobre à Toulouse, en images

A l’appel de plusieurs syndicats et organisations de jeunesse, la manifestation interprofessionnelle du mardi 5 octobre a mobilisé à Toulouse. Plusieurs corps de métiers pour plusieurs revendications. Le défilé en images ici.

Toulouse. Jusqu’où ira la sous-traitance des lignes de bus Tisséo ?

Mobilisés contre la sous-traitance de nouvelles lignes de bus, des agents de Tisséo craignent une privatisation progressive du réseau. Le point sur la situation.

Récap d’actu. MonOrdo. Une nouvelle pharmacie “robotisée” accompagne les patients dans leurs traitements réguliers à Toulouse

La startup MonOrdo a ouvert sa première pharmacie “robotisée” à Toulouse. Son objectif ? Simplifier la préparation, la livraison et la prise de médicaments pour les personnes qui suivent des traitements réguliers. Le JT vous explique.

Fin du masque obligatoire dans les lieux soumis au pass sanitaire à Toulouse

Le port du masque n’est plus obligatoire dans les lieux soumis à la présentation d’un pass sanitaire à Toulouse et en Haute-Garonne depuis samedi 9 octobre. Sauf si le propriétaire des lieux décide le contraire. Pour en savoir plus, c’est ici.