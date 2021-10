Récap d’actu. Le loup dans l’Aveyron, les touristes dans le Tarn-et-Garonne et le TFC au programme

Voici le récap d’actu avec les infos qu’il ne fallait pas manquer cette semaine. A retenir notamment : la présence du loup confirmée dans l’Aubrac et le Larzac, le retour des touristes étrangers dans le Tarn-et-Garonne, et le TFC se relève et bat largement Auxerre en 12e journée de Ligue 2.

Aveyron. La présence du loup confirmée dans l’Aubrac et le Larzac

C’est le 6 octobre dernier que s’est tenue la réunion annuelle du Comité départemental de suivi du loup en Aveyron. Cette instance réunit tous les acteurs concernés par la présence de l’animal sur le territoire. Et il y a des indice de la présence du loup dans deux secteurs du département. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Récap d’actu. Privatisation des lignes de bus, finances de Tisséo… L’opposition fustige la politique de la Métropole sur les transports

À l’occasion du Conseil de Toulouse Métropole, du jeudi 14 octobre, le groupe Alternative pour une Métropole citoyenne voulait notamment interpeller la majorité sur son manque de vision en matière de transports. Le JT vous en dit plus ici.

Tourisme. Le retour des touristes étrangers dans le Tarn-et-Garonne

La reprise du tourisme dans le Tarn-et-Garonne, après la période difficile de la crise sanitaire, est en bonne partie portée par la clientèle locale, familiale et étrangère. Le point sur la saison touristique dans le département. Pour en savoir plus, c’est par ici.

Récap d’actu. Pourquoi les escaliers de la place Saint-Pierre à Toulouse sont-ils encore jonchés de déchets ce vendredi ?

Ce vendredi 15 octobre, une partie des escaliers de la place Saint-Pierre, à Toulouse, n’a pas été nettoyée des excès festifs de la veille. Voici pourquoi.

Vidéo. Le TFC se relève et bat largement Auxerre en 12e journée de Ligue 2

Le TFC a écrasé Auxerre, 6 à 0, dans le cadre de la douzième journée de Ligue 2 samedi 16 octobre au Stadium de Toulouse. Rafael Ratao, titularisé pour la première fois avec le TFC, et Rhys healey ont marqué un doublé. Les Violets confirment ainsi leur place de leader du championnat. Voici ce qu’il faut retenir.