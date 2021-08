La Quiz room, un espace inspiré des jeux télé, à ouvert à Toulouse

La Quiz room, un jeu de questions-réponses immersif, comme à la télé, a ouvert à Toulouse depuis le 20 août. Les joueurs se retrouvent sur un plateau avec des véritables buzzers.

Voici une nouvelle option de loisir dans la Ville rose. La Quiz room, un jeu de questions-réponses immersif, comme il y en a à la télévision, a ouvert ses portes à Toulouse le 20 août. Des salles sont déjà présentes à Paris et à Bordeaux. “Quiz room est inspiré des jeux mythiques de la télévision. Entre le plateau en cercle comme celui du Maillon faible, la scénographie qui rappelle les plus grands moments de Qui veut gagner des millions et des buzzers façon Questions pour un champion, entrer dans la salle Quiz room permet de s’imaginer de l’autre côté de l’écran”, racontent ses créateurs, Tristan Quélin et Charles Babinet, dans un communiqué.

Les jeux immersifs comme les escape games ou la réalité virtuelle ont la cote. Ils ont aussi servi d’inspiration pour les créateurs : “il nous a semblé primordial de créer un dispositif qui rappelle les codes de la télé et de placer les buzzers et la scénographie au centre du jeu.” Par contre, le jeu proposé est une création propre des fondateurs. En effet, il explique : “nous avons décidé de créer notre propre jeu, les jeux télé n’étant pas adaptés à une expérience privée : éliminations, logiques de champions, gains en argent, dispositions optimisées pour la réalisation télé, etc.” Quant à la difficulté des questions, elle est évolutive en fonction du niveau du groupe. Mais les deux fondateurs estiment qu’ “avoir passé des heures sur son feed Facebook servira plus que d’avoir lu l’intégrale de Proust”.

Infos pratiques : Quiz room Toulouse, 148, boulevard Déodat de Séverac ; tarifs : session de jeu incluant deux parties de 30 à 40 minutes chacune : 4-5 joueurs à 24 euros par personne, 6 à 18 joueurs à 20 euros par personne ; plus d’infos sur le site.