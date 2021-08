Quelles sont les couleurs de lunettes préférées des seniors en Occitanie?

Un baromètre établi par le réseau Les opticiens mobiles s’est intéressé aux choix de couleurs de lunettes des seniors en Occitanie.

Choisir la couleur de ses lunettes est un choix crucial. Après tout, cet accessoire accompagnera son porteur au quotidien durant au moins un an. Le réseau Les opticiens mobiles s’est penché sur les choix des couleurs de lunettes faits par les seniors en Occitanie.

Le baromètre Les lunettes préférées des seniors en Occitanie révèle que le mauve est la couleur la plus plébiscitée. C’est le cas aussi bien chez les personnes âgées de 65 à 84 ans (18 %) que chez les 85 ans et plus (22 %). Mais il n’y a pas de quoi parler de véritable tendance. En effet, le bleu est la deuxième couleur de lunettes préférée pour 17 % des 65-84 ans et 15 % des 85 ans et plus. Le noir représente 13 % dans les deux tranches d’âges. Chez les moins de 65 ans, le bleu et le noir sont premiers à égalité pour 17 % d’entre eux. Le mauve n’apparaît pas dans le top 5.

Les rédacteurs du baromètre expliquent qu’en ’ “vieillissant, la couleur de la peau et les cheveux s’éclaircissent. En contraste, les personnes âgées choisissent des montures de lunettes plus lumineuses et plus colorées. Ces couleurs vives sont principalement plébiscitées par les femmes. Celles-ci ne se maquillent pas ou presque plus. Leurs montures colorées remplacent ainsi le fard à joues ou le rouge à lèvres !”