Que faire dans l’Aveyron pendant les vacances de la Toussaint ?

Randonnées en famille, balade en vélo, escape game ou encore animations pour les enfants dans les musées… Découvrez notre sélection d’idées de sorties pour les vacances de la Toussaint en Aveyron.

Parcourir le Larzac en vélo toute route

L’office du Tourisme du Larzac et l’Association Sportive des Grands Causses organisent, samedi 6 novembre, une journée randonnée en Gravel, des vélos de route adaptés aux chemins et aux terrains mixtes. Equipé de pneus larges (de 35 à 42mm comme en cyclocross), plutôt confortable, ce vélo permet de s’aventurer sur tous les types de terrains.

Plusieurs parcours sont proposés :

Le parcours “bleu”, pour les plus aguerris, de 125 kilomètres avec un dénivelé positif de 1 600 mètres. La moitié du chemin s’effectue sur des graviers. Le parcours “vert” est similaire mais comporte plus de goudron pour rattraper les plus avancés. D’une longueur de 120 kilomètres, il présente un dénivelé positif de 1 500 mètres. Les ravitaillements sont assurés par les organisateurs pour les deux parcours. Des arrêts “gastronomiques” sont prévus pour découvrir les spécialités locales.

Informations pratiques :

Réservation obligatoire

Départ du village de La Cavalerie

Association Sportive des Grands Causses / 06 83 96 78 73

Animations au musées d’Espalion

À l’occasion des vacances d’automne, les musées du conseil départemental de l’Aveyron organisent des activités ludiques pour les plus petits.

Plusieurs animations sont ainsi prévues au musée Joseph Vaylet, à Espalion.

Jeudi 4 novembre prochain, de 15h à 16h30, un atelier de découverte du métier de scaphandrier intitulé “Scaphandrier, qui es-tu ?” sera suivi d’une fabrication d’une sculpture en papier à l’effigie de la tenue de ces professionnels.

Jeudi 28 octobre et mardi 2 novembre, de 15h à 17h, le musée organise “Mon petit musée de l’automne”. Création d’un tableau reprenant les techniques de broderie, de modelage et de travail de la laine. Possibilité d’emporter l’œuvre à la fin de l’atelier.

Informations pratiques :

Activités réservées aux plus de sept ans

Réservation obligatoire au 05 65 44 19 91 ou par mail : musees.espalion@aveyron.fr

Plongée dans l’histoire au Musée de Montrozier

Au musée archéologique de Montrozier, les enfants pourront se plonger dans l’histoire, avec :

Mardi 2 novembre, de 14 heures à 17 heures, une initiation à la mosaïque avec la mosaïste professionnelle Florence Olmi. Les œuvres réalisées seront inspirées de modèles de l’époque gallo-romaine retrouvés par des archéologues.

Mercredi 27 octobre et mercredi 3 novembre, de 14h à 15h, découverte du plus ancien instrument de musique préhistorique connu à ce jour : le sifflet. Atelier de fabrication d’un sifflet en argile inspiré de la période néolithique. Possibilité d’emporter son œuvre.

Jeudi 28 octobre et jeudi 4 novembre, de 14h à 15h30 : présentation du métier d’archéologue et des méthodes de fouille. « Antiques, préhistoriques, moyenâgeux ? Les vestiges du sous-sol livreront leurs secrets aux archéologues en herbe », expliquent les animateurs du musée.

Vendredi 29 octobre et vendredi 5 novembre, de 14h à 15h30, une visite commentée est organisée en compagnie des médiateurs du musée pour découvrir l’abri préhistorique de Roquemissou. Une projection d’un documentaire et une immersion dans la préhistoire en réalité augmentée grâce à une application intitulée “Roquemissou360” viendront compléter la visite.

Informations pratiques :

Informations et réservations au 05 65 70 75 00 ou espace.archeologique@aveyron.fr

Escape Game à Rignac : comment sortir de la pièce ?

Durant toutes les vacances de la Toussaint, du mardi 26 octobre au vendredi 5 novembre (sauf week-end), la médiathèque du pays Rignacois organise des séances d’escape game pour les adolescents, comme pour les plus grands. L’objectif de ce jeu de rôle grandeur nature est de s’échapper d’une pièce en résolvant toutes les énigmes. Cette activité entre dans le cadre du programme de la fête de la science.

Informations pratiques :

Inscription obligatoire au 05 65 80 26 02 ou par mail : bibliotheque.rignac@wanadoo.fr

Randonnées en Aveyron pour profiter de la nature en famille

Comment passer à côté de ces superbes paysages sans vouloir en profiter pleinement ? Le département de l’Aveyron compte de nombreux circuits de randonnées pédestres à parcourir en famille ou entre amis, sans avoir besoin d’être un sportif de haut niveau. Voici une sélection de balades ou randonnées à réaliser durant les vacances de la Toussaint :

Le circuit aménagé “Sur les pas de Garence“, intégré à la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur lequel sont disposés 18 panneaux explicatifs pour découvrir le conte de Paul Gassagnes. Ils racontent l’histoire de la jeune Garence, une courageuse enfant prise au piège par un sournois voleur nommé “Koss”. Au départ de Ste Geneviève sur Argence, à Argences-en-Aubrac. Courte balade : 800 mètres.

Le conseil départemental de l’Aveyron a mis en place une course d’orientation “Les Dolines” pour permettre aux familles de découvrir le Causse Comtal à Gages. 13 balises ont été installées dans ce site naturel aménagé. L’objectif est de toutes les retrouver. Carte disponible en pdf ou auprès de la mairie, du services des sports du Conseil Général ou du Comité départemental de courses d’orientation.

Randonnées pédestres au départ de Saint-Geniez-d’Olt. Sept boucles de 4 à 20 kilomètres sont proposées, avec des points de vue sur la vallée du Lot et sur les pentes d’Aubrac. Quatre parcours sont destinés aux familles : Les Vaysseries (4 kilomètres pour 1h30 de marche), Le Barribès (4,5 kilomètres pour 1h30 de marche), Le Pont de fer (6,1 kilomètres pour 1h30 de marche), Les Pessoles (7,5 kilomètres pour 2h30 de marche). Trois autres pour les plus aguerris : Le Puech del Rey (5,8 kilomètres pour 2h de marche), Combetalade (7,8 kilomètres pour 2h30 de marche) et la chapelle d’Aurelle (20 kilomètres pour 5h de marche).

Informations pratiques : L’accès est libre et gratuit pour tous les parcours. Il est conseillé de se renseigner auprès des Offices du tourisme.