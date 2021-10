Que faire à Toulouse ce week-end ?

Espace, bière, danse et cirque…Voici quelques idées diverses et variées d’activités à faire ce week-end à Toulouse.

Mieux habiter la Terre avec les Copernicus Days à la Cité de l’Espace

L’espace n’est pas seulement un lieu de conquête géopolitique ou de tourisme pour les grandes fortunes. C’est un outil un formidable espace d’observation et de compréhension de la Terre. C’est la raison pour laquelle la Cité de l’Espace organise ce week-end à Toulouse deux jours d’événements et d’animations inédites pour faire découvrir au grand public Copernicus. Dans le contexte du réchauffement climatique, ce programme de l’Union Européenne d’observation de la Terre est en effet censé aider à répondre aux défis environnementaux. Au programme de ces deux jours : un festival de films dédiés à notre planète bleue projetés à la salle Imax, des Cafés Copernicus (rendez-vous pour permettre aux visiteurs d’échanger autour des données fournies par le programme Copernicus), ainsi que de nombreuses conférences et tables rondes.

Le programme complet sur hwww.cite-espace.com/…/copernicus-day-grand-public/

Les 23 et 24 octobre, Cité de l’Espace

Bal ensorcelé au Muséum

Une expérience inédite proposée par le Muséum dans le cadre de sa programmation autour de la sorcellerie et de la magie. Le temps d’un bal stimulant et libérateur, le public est en effet convié à un voyage dansé et poétique dans l’imaginaire sorcier. Au son des percussions, instruments à cordes et autres notes électro, il s’agira donc de se laisser emporter au cœur de la pulsation par la magie de la danse à travers des chorégraphies simples et ludiques, flirtant avec la transe. Aux manettes de ce bal ensorcelé, la chorégraphe Cécile B-Lassalle et les musiciens, chanteurs, conteurs et danseurs de l’association ARPAN mèneront ce rituel joyeux et accessible à tous.

Samedi 23 octobre à 20h, Muséum de Toulouse

Pluie de spectacles en clôture de L’Européenne de cirques

Pour avoir un aperçu de la création circassienne contemporaine du sud au nord de l’Europe, c’est à Balma et à Tournefeuille, près de Toulouse, que ça se passe. Et en guise de clôture de la huitième édition de L’Européenne de Cirques, organisée par La Grainerie, une orgie de spectacles vous attend ce samedi 23 octobre. Au menu de ce tour d’horizon : un numéro d’humour et de contorsion de la portugaise Alice Rende (14h à la Grainerie), le Cirque des petites natures avec la clown et acrobate Dori (11h et 15h passage Henri Matisse à Balma, sous yourte), ou encore le spectacle “Lento et violento” de la compagnie italienne Calentina Vortese (18h30 à la Grainerie). Et pour clôturer les festivités, la pièce “A snack to be” de la compagnie La main s’affaire sera présentée sur la scène de l’Escale à Tournefeuille à 20h30. Du cirque pour tous les goûts et des frissons garantis.

Samedi 23 octobre, L’Européenne de cirques, La Grainerie

Grand final du festival Octobière

Enfin, parmi les activités à faire ce week-end à Toulouse, les fans de houblon ne pourront pas manquer le grand final de la sixième édition du festival Octobière. Après avoir sillonné la ville dans plus de 35 lieux différents, les bières artisanales investissent le Connexion live pour ces deux derniers jours de festivités. 30 brasseurs proposeront au total 100 bières différentes. Le tout, accompagné d’animations, de conférences, de concerts et d’une soirée clubbing.

Samedi 23 et dimanche 24 Octobre, Connexion live, rue Gabriel Péri