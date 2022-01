La qualité de l’air est mauvaise aujourd’hui à Toulouse

La qualité de l’air est “mauvaise” en Haute-Garonne et plus particulièrement à Toulouse ce lundi 3 janvier selon les prévisions publiées par Atmo Occitanie. La situation s’améliorera légèrement demain mais demeure “dégradée”.

Selon l’organisme Atmo Occitanie, chargé de surveiller la pollution de l’air dans la région, la qualité de l’air est “mauvaise” ce lundi 3 janvier en Haute-Garonne, et plus particulièrement à Toulouse. Sur une échelle qui comprend six degrés, le niveau d’alerte s’élève aujourd’hui à quatre.

La situation s’améliorera légèrement demain, puisque la qualité de l’air sera “dégradée”, soit placée au niveau trois. La zone polluée s’étend sur le Nord de la Haute-Garonne, le Sud-Ouest du Tarn et le Sud-Est du Tarn-et-Garonne. À Montauban, la qualité de l’air est tout aussi mauvaise.

Cette dégradation est liée au grand nombre de particules fines, d’ozone et de dioxyde d’azote en suspension dans l’atmosphère.

Les conseils d’Atmo Occitanie pour la Haute-Garonne pour se prémunir de la mauvaise qualité de l’air à Toulouse

En conséquence, l’organisme de surveillance de la qualité de l’air émet quelques recommandations. Premièrement, il conseille aux habitants de la Haute-Garonne de réduire les activités physiques dites « intenses » en extérieur, surtout si vous ressentez des symptômes tels qu’un mal aux yeux, de la toux ou des maux de gorge. En cas de gêne au niveau de la respiration, il est recommandé de constater rapidement un médecin traitant ou de consulter la permanence Air Santé au 05 61 77 94 44.

Pour ce qui est des loisirs et des balades, « vous pouvez y aller, mais évitez les zones à fort trafic routier », précise Atmo Occitanie, comme les abords des périphériques ou les axes principaux des zones urbaines, mais aussi le secteur de l’aéroport Toulouse-Blagnac.

Pour éviter que la situation ne se dégrade, il est nécessaire de reporter les travaux d’entretien nécessitant l’utilisation de solvants, de peinture ou de vernis. Limitez également l’usage de la voiture et privilégiez les transports en commun.