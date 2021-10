Le programme du festival Octobière, jusqu’au 24 octobre à Toulouse

Jusqu’au 24 octobre, des brasseries artisanales internationales, françaises et locales vont prendre possession des tireuses de plus de 35 lieux de Toulouse, à l’occasion du festival Octobière.

Plus de 50 événements seront organisés à l’occasion du festival Octobière de Toulouse. Depuis ce lundi 18 octobre et jusqu’au dimanche 24, plus de 35 lieux « bien connus de la scène brassicole » vont en effet accueillir des brasseurs, qui proposerons leurs bières à la pression. Le samedi et dimanche, dans l’enceinte du Connexion, 30 brasseries (10 internationales, 10 nationales et 10 locales) feront découvrir leurs dernières productions aux festivaliers.

Du Portugal à la Savoie

Des brasseries venant d’Espagne, du Portugal, ou de Belgique seront de la partie. Au niveau national, on pourra retrouver des brasseries nantaises, lilloises ou encore savoyardes. « L’objectif est de proposer une offre hétéroclite qui pourra plaire aux consommateurs les plus pointus, mais aussi accessible au grand public », indiquent les organisateurs. Les brasseurs seront présents pour échanger avec les festivaliers et répondre à leurs questions.

Le festival Octobière de Toulouse est un des seuls festivals de bière qui a pu se tenir en 2020, tout en respectant les conditions sanitaires. Véritable coup de boost pour les bars et caves qui avaient dû rester fermés une grosse partie de l’année.

Source : communiqué de presse