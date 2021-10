Pourquoi la sirène d’un site SEVESO va retentir, ce jeudi, à Toulouse

Ce jeudi 21 novembre, la sirène du site Esso de la Fondeyre à Toulouse va sonner à 19 heures. Un signal d’alerte aux populations qui résonnera dans le cadre d’un exercice.

Fausse alerte, ceci est un exercice. Ce jeudi 21 octobre, la préfecture de la Haute-Garonne va tester son dispositif de secours en cas d’accident industriel. Ainsi, la sirène du site Esso de la Fondeyre, un site industriel classé Seveso seuil haut à Toulouse, va sonner à 19 heures pour déclencher une simulation du Plan particulier d’intervention (PPI) et de la mise en place des structures de commandements normalement mises en œuvre dans ces situations d’urgence.

« En situation réelle, le déclenchement de cette sirène signifierait qu’un risque d’explosion est possible. Il conviendrait alors de s’éloigner du dépôt en évacuant le périmètre à pied », précisent les autorités qui assurent que toutes les disposions ont été prises pour que les activités des riverains ne soient pas perturbées.

Qu’est ce qu’un Plan particulier d’intervention ?

Le PPI (Plan particulier d’intervention) est établi en vue de la protection des populations, des biens et de l’environnement pour faire face aux risques particuliers liés à l’existence et au fonctionnement des sites industriels classés SEVESO seuil haut. L’élaboration et la mise en œuvre de ce plan, qui fait partie du dispositif ORSEC, relèvent du préfet de département.

