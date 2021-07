Les pluies de ces dernières semaines sont les bienvenues pour les cours d’eau à sec de Haute-Garonne

La préfecture de Haute-Garonne constate, depuis la mi-juin, que les débits des cours d’eau cessent de baisser dans le département, grâce à des pluies régulières. Mais leurs niveaux restent trop bas pour la saison.

Lors du cinquième comité de l’eau de l’année, le préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, Étienne Guyot, a fait le point sur la situation météorologique et hydrologique. Rappelant d’abord que « le département a connu un déficit pluviométrique conséquent durant plus de quatre mois et une fonte précoce du manteau neigeux ». Mais constatant que, depuis la mi-juin, « les pluies régulières ont permis de limiter la chute des débits sur la plupart des cours d’eau du département ». Le préfet précise que cette amélioration a été hétérogène sur le territoire, et qu’elle est « très liée à la situation actuelle de pluies régulières ».

Des débits toujours trop bas pour la saison

Reste que les débits mesurés depuis le printemps sont « précocement bas pour la période et appellent donc à une grande vigilance, d’autant plus que les prévisions météorologiques envisagent un été qui devrait devenir chaud et sec », préviennent les services de l’État en Haute-Garonne. Des premiers seuils de vigilance ont été atteints sur la Garonne, à Portet-sur-Garonne, et l’on se prépare, si nécessaire, à démarrer plus tôt que d’habitude des déstockages depuis les retenues hydroélectriques de l’Ariège, pour soutenir le débit de la Garonne. « Il est nécessaire que tous les citoyens continuent d’être vigilants et économes dans leur utilisation de l’eau », recommande la préfecture. Par ailleurs, les premières interdictions d’usage de l’eau, en place dans une trentaine de cours d’eau haut-garonnais depuis début juin, sont maintenues.

Source : communiqué de presse