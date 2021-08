Pass sanitaire. Quels sont les centres commerciaux où il sera obligatoire à Toulouse en Haute-Garonne ?

À compter du lundi 16 août, le Pass sanitaire sera obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés à Toulouse et en Haute-Garonne. Voici la liste.

Dans le cadre de la loi de gestion de la crise sanitaire, du 5 août 2021, les préfets ont la possibilité de rendre le Pass sanitaire obligatoire dans les centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés, si la situation sanitaire le justifie. Une mesure qu’a décidé de mettre en œuvre Etienne Guyot, le préfet de la Haute-Garonne, à partir du lundi 16 juillet 2021. Ainsi, le Pass sanitaire sera désormais obligatoire dans 9 centres commerciaux et grands magasins de Toulouse et dans le département.

La liste des centres commerciaux ou il faudra présenter un Pass sanitaire

Ainsi, à partir du 16 août prochain, l’accès à 9 centres commerciaux de Haute-Garonne sera conditionné à la présentation d’un pass sanitaire valide ( résultat d’un test de dépistage négatif, certificat de vaccination ou certificat de rétablissement).

Cette mesure est applicable dès le 16 août 2021 dans les centres commerciaux suivants :

Le Centre commercial de Balma-Gramont ;

Le Centre commercial de Blagnac ;

Le Centre commercial de Fenouillet ;

Le Centre commercial Labège 2 ;

Le Centre commercial de Portet-sur-Garonne ;

Le Centre commercial de Purpan ;

Le Centre commercial de Roques-sur-Garonne ;

Le magasin IKEA de Roques-sur-Garonne;

Le Centre commercial de Saint-Orens-de-Gameville.

Chaque client devra présenter son document à l’entrée du centre commercial pour pouvoir y accéder.

Un sursit pour les salariés et les mineurs

Pour les professionnels (salariés ou intervenant) qui travaillent dans ces centres commerciaux, cette obligation est reportée au 30 août. Les mineurs de plus de 12 ans bénéficient, eux, d’un sursit jusqu’au 30 septembre 2021.