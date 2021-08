Des milliers de manifestants contre le pass sanitaire à Toulouse

Il y avait encore des milliers de personnes dans la manifestation contre le pass sanitaire et la vaccination ce samedi 21 août à Toulouse.

La mobilisation contre le pass sanitaire et la vaccination contre la Covid-19 ne faiblit pas. La manifestation de ce samedi 21 août a réuni quelque 3 400 personnes au plus fort de la mobilisation à 16 h 20, a estimé la préfecture de la Haute-Garonne auprès du Journal toulousain.

Il s’agit du sixième samedi de mobilisation consécutif contre le pass sanitaire et la vaccination à Toulouse. La mobilisation est plus important que le week-end dernier. Le cortège avait rassemblé jusqu’à 2 900 personnes samedi 14 août, d’après la préfecture de Haute-Garonne.

Comme lors des samedis précédents, les manifestants se sont vu interdire l’accès à l’hypercentre de Toulouse. En effet, le préfet Etienne Guyot a pris un arrêté pour interdire l’accès à l’hypercentre de la Ville rose à “tout rassemblement revendicatif non déclaré”. Bien que prévue, la mobilisation n’a pas fait l’objet d’une déclaration à la préfecture, mais elle n’était pas interdite pour autant.

La préfecture a indiqué dans un communiqué envoyé aux médias qu’ “en dépit du caractère pacifique de la majorité des manifestants, certains groupes radicaux se sont livrés à des débordements et ont tenté de pénétrer dans le périmètre du centre-ville. Ils ont commis des dégradations, des jets de projectiles sur les forces de l’ordre et des outrages, occasionnant deux policiers blessés et quatre interpellations. Les forces de sécurité ont été contraintes d’utiliser des grenades de gaz lacrymogène pour repousser les manifestants les plus violents.”