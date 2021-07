Pass sanitaire. Manifestation encore interdite ce week-end à Toulouse

En prévision de nouveaux rassemblements contre le pass sanitaire, la préfecture interdit l’accès à l’hypercentre de Toulouse à toute manifestation non déclarée le samedi 31 juillet et le dimanche 1er août.

La mobilisation ne faiblit contre le pass sanitaire. Alors que plusieurs milliers de manifestants ont marché samedi dernier dans les rues de Toulouse, de nouveaux appels à rassemblements sont lancés pour ce week-end du 31 juillet et 1er août.

Mais c’est désormais un rituel, comme elle le fait de manière systématique depuis le début du mouvement déclenché par les annonces d’Emmanuel Macron sur l’extension du pass sanitaire, la préfecture de Haute-Garonne annonce l’interdiction de toute manifestation non déclarée ces samedi 31 juillet et dimanche 1er août dans l’hypercentre de Toulouse.

“Jets de projectiles, tentatives d’intrusion, dégradation…”

Les traditionnel communiqué évoque des “troubles à l’ordre public survenus en centre-ville de Toulouse lors des rassemblements des 14 et 24 juillet”. Jets de projectile, tentatives d’intrusion au sein de la mairie de Toulouse et de la préfecture de région, dégradations et des entraves à la circulation….”Des rassemblements se sont prolongés par des déambulations en centre-ville”, poursuit la préfecture qui estime que ces troubles pourraient se reproduire les 31 juillet et 1er août.

De plus, le préfet Etienne Guyot précise que l’appel du 1er août août “visant expressément des rassemblements devant la mairie et la préfecture, ils pourraient conduire à de nouvelles tentatives d’intrusion dans ces bâtiments publics”.

Le motif de la circulation du virus

Enfin, l’autre motif d’interdiction concerne, comme chaque semaine, la rapide circulation du du virus Covid-19 dans le département de la Haute-Garonne. La préfecture avance ainsi que l’absence de déclaration empêche l’identification d’organisateurs et donc la garantie du respect des gestes barrières et des règles de distanciation.

Rond point du Boulingrin,

allées Jules Guesdes,

allées Paul Feuga,

pont Saint-Michel,

allées Charles de Fitte,

pont des Catalans,

avenue Paul Séjourné,

boulevard Lascrosses,

boulevard d’Arcole,

boulevard de Strasbourg,

boulevard Lazare Carnot,

allée Forain François Verdier,

Rond point du Boulingrin.