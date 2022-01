Haute-Garonne : les parents d’élèves rejoignent les enseignants en grève

L’association des parents d’élèves de Haute-Garonne (FCPE 31) se joint à la grève nationale des enseignants prévue ce jeudi 13 janvier pour protester contre le manque de moyens mis en œuvre dans l’Éducation nationale.

« Le “quoiqu’il en coûte” doit avoir comme priorité l’Éducation ». L’association des parents d’élèves de Haute-Garonne (FCPE31) se joint à la grève nationale des enseignants prévue ce jeudi 13 janvier pour protester contre le manque de moyens mis en œuvre en faveur du “bon fonctionnement” de l’Éducation nationale.

Assurer la continuité pédagogique

À travers ce mouvement, les parents d’élèves de la Haute-Garonne demandent une amélioration de la « gestion des ressources humaines » de l’Éducation nationale face à la « pénurie des remplaçants ».

Selon la FCPE, cela devra passer par le recrutement de professionnels formés, inscrits sur des listes complémentaires, qui seraient disponibles pour pallier les absences des professeurs. Plus largement, les parents d’élèves réclament « plus de moyens pour une mise en œuvre effective de la continuité pédagogique ».

Protéger les enfants de la Covid-19

De plus, les parents d’élèves exigent la mise en place immédiate « d’équipements de protection dans les classes » face à la recrudescence des cas de Covid-19 et la propagation du variant Omicron, comme des capteurs de CO2 ou encore des purificateurs d’air.

Pour rappel, les consignes de tests et d’isolements des élèves ont été modifiées depuis la rentrée scolaire. Ce sont désormais les parents qui sont chargés de réaliser les autotests de leurs enfants. La FCPE se dresse contre ces nouvelles mesures et demandent « des campagnes de test organisées au sein des établissements avec des professionnels

dédiés pour assurer la sécurité des élèves, de leurs familles et du personnel ».

Une manifestation organisée à Toulouse

La grande majorité des syndicats d’enseignants ont appelé à une grève nationale ce jeudi 13 janvier. Ils dénoncent, eux aussi, les mesures prises par le gouvernement dans les établissements scolaires pour lutter contre la Covid-19. À Toulouse, le rendez-vous est donné à 14h sur la place Arnaud Bernard, à proximité de la station de métro de la ligne B “Compans-Caffarelli”.