Les parcs d’attraction et bases de loisirs nautiques à moins d’une heure de Toulouse

Piscines, lacs, parc aquatiques, et bases nautiques… Voici quelques lieux pour s’amuser et se rafraichir en famille à moins d’une heure de Toulouse.

eXtrem Ride Park : une base de loisirs à l’esprit sportif

“L’eXtrem Ride Park” se situe sur les rives du lac des Bonnets à Muret. Ce parc de loisirs propose des activités aquatiques comme le téléski-nautique, le paddle ou le water jump. Avec son sable blanc, cette plage sauvage accueille plusieurs espaces détentes et un terrain de beach-volley. Pour les amateurs de sensations fortes, il est également possible de s’essayer à la moto et au quad. Le parc est ouvert sept jours sur sept en juillet et août. Il est accessible les samedis et dimanches en juin et septembre.

Animaparc : des manèges qui font des vagues

Jeux aquatiques, petit train, parcours d’accrobranche ou mini-ferme pour les tout petits, “Animaparc” regroupe plus d’une trentaine d’attractions différentes. Des activités pour tous les âges avec des manèges pour les amateurs de sensations fortes ou des attractions plus classiques comme le bateau pirate, les tasses et le carrousel. Le parc se situe au Burgaud à 35 minutes de Toulouse. Il est ouvert au public les mercredis, samedis et dimanches de 10h30 à 18h00.

Wam Park: des jeux aquatiques pour toute la famille

La base de loisirs Wam Park au nord de Toulouse propose de nombreuses activités et sports de glisse comme le Paddle, le wakeboard, les jeux gonflables, les bouées tractées ou encore le ski nautique. Pour les moins sportifs qui souhaitent tout de même avoir les pieds dans l’eau, des espaces détentes sont accessibles au bord du lac de la Sesquières. Le site propose également de louer des terrasses flottantes de 4m². La baignade dans le lac est interdite mais des balades à pied ou en vélo sont possibles autour des deux kilomètres de berges. Le site est ouvert de 10h à 20h30 en juillet et août.

Le lac de Salomon et son ambiance champêtre

A un peu moins d’une heure de Toulouse, le Lac de Saramon est un site champêtre et préservé. Au programme: pédalos, toboggans sur l’eau, mini-golf et jeux pour enfants. Les amateurs de bronzette pourront apprécier les bains de soleil sur une vaste plage de sable fin. Il est également possible de pique-niquer et faire la sieste à l’ombre des arbres. Le plan d’eau de 9 hectares autorise la pêche. Une plage avec pataugeoire est aménagée pour les plus petits. Une piscine municipale est également accessible à tous pendant l’été.

Les piscines de plein air à Aqualudia

Aqualudia est le plus grand complexe de sports et de jeux aquatiques du sud de la Haute-Garonne. Situé à Muret sur un terrain de 3 hectares, il offre 1800 m2 de surface d’eau. Les adultes peuvent compter sur les espaces hammams, saunas et les bains bouillonnants pour se détendre au calme. Pour les plus motivés, le parc propose aussi des activités à sensations comme le toboggan Pentaglisse à 6 pistes.