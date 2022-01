Des opposants à l’autoroute Toulouse-Castres parodient la bande-annonce du film “Don’t Look Up”

Les opposants à la construction de l’autoroute A69 entre Toulouse et Castres détournent avec humour la bande-annonce du film diffusé sur Netfilx “Don’t Look Up” pour interpeller les dirigeants et marquer une nouvelle fois leur désaccord.

Utiliser l’humour pour militer. Dans le Tarn, des opposants à la construction de l’autoroute A69, reliant Toulouse à Castres, ont réalisé une parodie de la bande-annonce du film à succès Don’t Look Up d’Adam Mckay pour présenter, une nouvelle fois, leurs arguments.

Ils s’amusent notamment à détourner les voix de Leonardo DiCaprio et Jennifer Lawrence, qui, dans la comédie dramatique, tentent d’interpeller les médias et les politiques sur la fin du monde.

Dans un message publié sur sa page Facebook, le collectif “La voie est libre”, considère ce projet d’autoroute « inutile » et surtout « destructeur » pour l’environnement. En effet, les opposants soutiennent que cet axe ferait gagner dix minutes de trajet aux automobilistes alors que les promoteurs affirment que le gain s’élève à 35 minutes.

« Si les décideurs du Tarn refusent de regarder la réalité en face, les citoyens leur ouvriront les yeux pour défendre un aménagement responsable du territoire », poursuit le collectif. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des habitants se mobilisent pour s’opposer au projet de construction de cette future autoroute.

Le projet d’autoroute Toulouse-Castres

Le 25 septembre dernier, en déplacement dans le Tarn, le Premier ministre Jean Castex a annoncé le nom du concessionnaire retenu pour la construction de la future autoroute : le groupe Nouvelles générations d’entrepreneurs (NGE).

Pour ce qui est du calendrier : le projet continuera d’avancer cette année, notamment avec le dépôt du dossier d’autorisation environnementale, les fouilles archéologiques, la poursuite des études techniques etc. Les travaux devraient démarrer début 2023, pour une mise en service prévue pour la fin de l’année 2025.

Longue de 54 kilomètres, entre Castres et Verfeil, l’A69 devrait, à terme, faire la jonction avec l’A68. Elle possèdera plusieurs sorties : Verfeil, Villeneuve-lès-Lavaur / Maurens-Scopont, Puylaurens, Soual, Saint-Palais puis Castres. L’objectif principal pour le Conseil départemental du Tarn est de désenclaver la partie Sud du département, et notamment le bassin économique de Castres-Mazamet