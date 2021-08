Occitanie : La hausse du nombre de décès lié à un accident de la route est alarmante

Le nombre d’accidents graves a fortement augmenté sur les routes de la région Occitanie. 48 décès sont à déplorer depuis le début de l’année : le préfet de Haute-Garonne tire la sonnette d’alarme.

Les chiffres sont alarmants. Le mois d’août, qui n’est même pas encore terminé, a déjà fait huit victimes sur les routes d’Occitanie. L’année dernière, une seule personne avait trouvé la mort durant cette même période.

Cette hausse de la mortalité ne concerne pas uniquement le mois d’août. Depuis le début de l’année, la préfecture de Haute-Garonne comptabilise déjà 48 décès liés à des accidents de la route. Alors qu’à la même date en 2020, 37 collisions similaires avaient eu lieu, contre (et seulement) 35 en 2019. Sur l’ensemble de l’année, 53 personnes ont été tuées en 2020 et 63 en 2019. Cette année, le bilan risquent donc d’être bien plus lourd.

Avec l’allègement des contraintes sanitaires et la possibilité retrouvée de voyager, la saison estivale est (s’avère) particulièrement mortelle. Depuis le début du mois de juillet, 17 personnes ont trouvé la mort contre 7 l’été dernier. Les usagers vulnérables sont les plus touchés : 6 motards, 2 cyclistes et 2 piétons.

Appel à la vigilance

La situation est particulièrement inquiétante en Occitanie puisque l’augmentation n’est pas aussi forte au niveau national : 313 personnes sont décédées sur les routes de France métropolitaine au mois de juillet 2021, soit 20 personnes de plus par rapport à 2020, mais 15 de moins qu’en juillet 2019.

« J’en appelle à tous les conducteurs, quel que soit le type de véhicule, à faire preuve de responsabilité », souligne Étienne Guyot, préfet de la Haute-Garonne. Pour tenter de contrer le phénomène, des dispositifs de préventions routière supplémentaires ont été mis en place dans le département. « J’ai demandé aux forces de sécurité un renforcement des contrôles pour réprimer tous les comportements qui accroissent les risques d’accident : téléphone au volant, conduite sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, vitesse excessive, etc. », poursuit le préfet.

Rappel des règles

Face à ce constat, la préfecture de Haute-Garonne tient à rappeler les règles essentielles du Code de la route pour assurer la sécurité :