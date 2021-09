Le nombre de relogements de ménages défavorisés a doublé en Haute-Garonne

Deux ans après sa signature, l’accord collectif sur le relogement des personnes les plus défavorisées de Haute-Garonne porte ses fruits. Deux fois plus de ménages en ont bénéficié.

Conformément à une loi de 2017, un accord collectif sur le relogement des personnes les plus défavorisées de Haute-Garonne a été signé il y a deux ans. Le Conseil départemental, Toulouse Métropole, les bailleurs sociaux et le préfet du département ont alors fixé un objectif annuel de relogements. « Ainsi, ce sont au total chaque année, 3600 logements qui sont consacrés au relogement des publics prioritaires en Haute-Garonne, contre 1800 jusqu’alors », indiquent les organismes et collectivités dans un communiqué de presse commun.

Des résultats encourageants pour la politique de relogements en Haute-Garonne

Dans le détail, 3313 relogements en 2019, 2484 relogements en 2020 et 1573 relogements de janvier à juin dernier ont été effectués. « Les résultats de cet accord cadre sont encourageants et sont à poursuivre », estiment leurs instigateurs. De quoi répondre aux objectifs du Plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD). Celui-ci définit les publics prioritaires, et notamment les personnes dépourvues de logement ou en situation de mal logement, les femmes victimes de violences, les personnes en situation de handicap etc.

Source : communiqué de presse