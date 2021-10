Mix’art Myrys, street art, nature en ville, ballet…Nos idées de sorties à Toulouse pour ce week-end

Au programme des sorties à Toulouse ce week-end : des nouvelles de Mix’art Myrys, la place du Capitole qui se met au vert ou encore une création mondiale…

Bayart’ Street : la rue Bayard se transforme en galerie

Une galerie d’art dans la rue, cela donne une “galerue” selon les organisateurs de cet événement qui démarre ce samedi 16 octobre à Toulouse. A l’initiative de l’association Amitié Bayard, une vingtaine d’artistes vont investir les vitrines des commerces de la rue Bayard pendant plusieurs semaines. Une manière de faire de ce secteur proche de la gare Matabiau une zone de rencontre et d’échange autour de l’art. Parmi les exposants figurent des photographes (Boriz Frantz, LN Pictures, Younes Frahi…) et des street artistes (Snake, Sike, Kali, Trom…). Tous locaux. Le dimanche 17 octobre de 10h à 18h, un grand marché d’art et d’artisan sera organisé dans la rue en parallèle de l’exposition. Celle-ci durera jusqu’au 30 novembre. Et des visites guidées seront proposées pendant cette période.

Du 16 octobre au 30 novembre, rue Bayard

Mix’art Myrys est toujours en vie

Qu’on se le dise, Mix’art Myrys bouge encore malgré sa fermeture administrative. Ce samedi 16 octobre, le collectif d’artistes à même des “nouvelles de haute importance à partager” avec le public. Notamment sur l’avancée des procédures judiciaires, puisque Mix’art a mis en demeure Toulouse Métropole, au début de l’été, de réaliser les travaux de mise en sécurité auxquels la collectivité s’était engagée. Cette conférence de presse sera suivie d’un moment festif avec une rencontre intitulée “Histoire(s) de friches, Présent des Commun(s)”, le vernissage de l’exposition du collectif Côpeintres, la diffusion d’un documentaire radiophonique sur Mix’art Myrys ainsi qu’une performance / dj set des artistes Esther et Elvire.

Samedi 16 octobre à 17h30, Mix’art Myrys, 12 rue Ferdinand Lassalle

Toulouse-Lautrec, création mondiale du Ballet du Capitole

Fêtes parisiennes, cabarets, cirques, bals…La danse était au cœur de l’œuvre de Toulouse-Lautrec. C’est donc en toute logique que le chorégraphe du Ballet du Capitole s’empare du travail du peintre. Mais pour transporter cette rencontre entre la danse et la peinture dans une nouvelle dimension, les spectateurs qui le souhaiteront auront la possibilité de vivre une expérience immersive grâce un casque de réalité virtuelle. Au moment choisi, ils auront ainsi l’occasion de vivre le spectacle au milieu des artistes sur scène. Une innovation présentée comme une première mondiale. Six représentations sont proposées jusqu’au 23 octobre.

Samedi 16 octobre à 20h, Théâtre du Capitole

Première édition de Capitole végétal

A l’initiative de la mairie, la place du Capitole se transforme en véritable forum de la nature en plein cœur de Toulouse ce dimanche 17 octobre. Pour cette première édition de Capitole végétal, toute la journée, le public pourra découvrir ou mieux connaître l’univers des arbres et plantes : quelles sont les espèces les mieux adaptées au climat toulousain ? Comment les cultiver ? Durant l’événement, un structure monumentale végétale sera réalisée sur place. Au programme également, plusieurs tables rondes ainsi qu’un concours de reconnaissance des végétaux. Autour d’une carte, chacun pourra également indiquer les zones dans lesquelles des arbres pourraient être plantés et contribuer ainsi au « Plan Arbres » de la mairie. De même, les personnes disposant d’un jardin pourront repartir avec un plant de chêne (chêne liège ou chêne vert) ou d’érable champêtre et contribuer ainsi à faire grandir la canopée toulousaine.

Dimanche 17 octobre, de 8h à 18h, place du Capitole