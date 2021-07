Météo : Toute l’Occitanie en alerte jaune orages

Météo-France met en garde 13 départements de l’Occitanie contre les orages. Les Pyrénées-Orientales sont aussi en alerte pluies et inondations.

‘Soyez attentif”, alerte Météo-France. 31 départements sont placés en alerte jaune, essentiellement pour des orages ce samedi 31 juillet. Météo-France annonce des “orages localement forts à partir de cet après-midi du Sud-Est de l’Occitanie aux Alpes avec des fortes pluies et de la grêle.”

Par ailleurs, les Pyrénées-Orientales sont aussi concernés par une alerte pluies et inondations pour l’après-midi et la soirée de ce samedi.

Une brève apparition du soleil dimanche

“Cet après-midi, les précipitations parfois marquées et orageuses s’étendent de l’Occitanie à la Provence, aux Alpes du Sud et à Rhône-Alpes’, indique Météo-France. “Des orages débordent jusqu’aux plages du Languedoc-Roussillon malgré une tramontane de l’ordre de 70 km/h. Ce temps instable s’accompagne d’un risque localisé de grêle. Il conduit à de bons cumuls sur le massif alpin, et sur les Pyrénées-Orientales où l’activité se renforce encore en fin de journée.” Les températures iront de 14° à Tarbes ce matin à 21° à Saint-Affrique cet après-midi. Le soleil se fait désirer durant cet été. Il fera quelques brèves apparitions dans la journée de dimanche avant une semaine pluvieuse.