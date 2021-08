Météo. Du soleil toute la semaine à Toulouse et en Occitanie

Le soleil sera présent toute la semaine à Toulouse et en Occitanie. Seuls quelques orages pourraient retentir dans les Pyrénées. En fin de semaine, les températures seront même au-dessus des normales de saisons.

Le ciel est enfin ensoleillé. Le soleil a été relativement discret depuis le début de la saison estival, mais il s’installe durablement cette semaine à Toulouse et en Occitanie. Au passage, les températures vont monter. Il est attendu jusqu’à 30° à Toulouse et à Carcassonne ce lundi 9 août.

On doit cela aux conditions anticycloniques qui se rétablissement et garantisse un temps plus stable. L’ensemble du pays en profite. Seul les départements au bord de la Manche sont encore soumis à des averses jusqu’à mardi.

Dès mercredi, le soleil s’imposera partout, sans grande concurrence. Les rares nuages ne seront en rien menaçant mercredi. Cependant, quelques orages pourront retentir jeudi du côté des Pyrénées. Des averses sont aussi attendues dans les Alpes jusqu’à samedi.

Le temps sera estival dans l’ensemble. Les températures vont ainsi grimper toute la semaine. Elles seront même trois à quatre degrés au-dessus des normales de saison. Selon les météorologues un dôme de chaleur s’installe sur la Méditerranée. Le pays évitera de peu une canicule.