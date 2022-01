Météo France place la Haute-Garonne en vigilance rouge “pluies et inondations”

L’ensemble du département de la Haute-Garonne est placé en vigilance rouge par Météo France pour cause de fortes pluies et d’inondations depuis cette nuit. Une accalmie est toutefois prévue dans l’après-midi.

Météo France place aujourd’hui l’ensemble du département de la Haute-Garonne en vigilance rouge “pluies et inondations”. En effet, de fortes précipitations se poursuivent depuis 3h du matin, en particulier dans le Sud du territoire. Le service de météorologie a déjà relevé près de 50 millimètres d’eau à Arbas dans les dernières 24 heures.

L’épisode devrait durer jusqu’en début de soirée, avec une baisse progressive des intensités pluvieuses dans l’après-midi et un passage à la vigilance orange. La fin des précipitations est prévue pour cette nuit à l’Est du département et en fin de matinée mardi plus à l’Ouest.

De fortes précipitations en montagne

Au-dessus de 2 000 mètres d’altitude, ces intempéries se transforment en épisode pluvio-neigeux. Pendant la nuit, les cumuls ont atteint en moyenne 10 millimètres par heure. Ce matin, ils devraient devenir d’autant plus conséquents sur l’ensemble des départements pyrénéens. L’Ariège et les Hautes-Pyrénées sont également placées en vigilance rouge “pluies et inondations”.

« On attend des cumuls de l’ordre de 50 à 80 millimètres en plaine, 100 à 130 millimètres sur les premiers contreforts, dans les vallées et les piémonts, puis 150 à 200 millimètres en montagne », précise Météo France. À noter que la fonte du manteau neigeux présent en dessous de 2 000 mètres d’altitude contribue à renforcer l’écoulement des eaux dans les vallées situées en aval.

Vigilance orange “avalanches”

Les départements de la Haute-Garonne, l’Ariège et les Hautes-Pyrénées sont tous trois placés en vigilance orange “avalanches” ce lundi. Ce matin, les stations de ski situées entre 2 300 et 2 500 mètres d’altitude relevaient entre 40 et 60 centimètres de neige fraîche. Avec le vent, ces cumuls peuvent atteindre plus d’un mètre, ce qui augmente le risque d’avalanche. Des coulées de talus ont d’ores et déjà été observées le long des routes. Les installations de haute montagne sont les plus menacées.

Une vigilance accrue des populations

« Ces pluies vont générer ainsi localement des débordements de cours d’eau, voire des éboulements ou des coulées de boue », ajoute Météo France. En effet, les cumuls très importants sur de courtes durées peuvent provoquer des crues torrentielles dans les ruisseaux et les fossés. De ce fait, les conditions de circulation routière peuvent être rendues difficiles à certains endroits du réseau de la Haute-Garonne, y compris dans les zones rarement inondables.

Les activités humaines risquent donc d’être impactées dans la journée, et possiblement demain. La préfecture de Haute-Garonne conseille aux habitants de limiter les déplacements et les sorties, de se tenir éloignés des cours d’eau et de se réfugier en étage en cas d’inondation. L’évacuation des habitations doit uniquement être réalisée sur ordre des autorités.