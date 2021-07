Les manifestations sont interdites aujourd’hui à Toulouse

Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie, a décidé d’interdire les manifestations et rassemblement revendicatifs non déclarés aujourd’hui à Toulouse.

Des troubles à l’ordre public sont survenus centre-ville de Toulouse lors des rassemblements non déclarés du 14 juillet contre le pass sanitaire. Des violences ont été commises sur des personnes, dépositaires de l’autorité publique avec des jets de projectiles et des dégradations. Des rassemblements se sont prolongés par des déambulations en centre-ville. La préfecture craint que ces troubles se produisent aujourd’hui.

De plus, l’absence de déclaration de manifestation ne permet pas d’identifier des organisateurs en capacité de garantir la maîtrise du nombre de participants, le respect des mesures barrières et de la distanciation sociale.

C’est pourquoi, les manifestations et rassemblements revendicatifs non déclarés ce samedi 17 juillet sont interdits dans le centre-ville de Toulouse. Voici le périmètre délimité par les voies suivantes. Celles-ci n’y étant pas incluses :

Rond point du Boulingrin

Allées Jules Guesdes

Allées Paul Feuga

Pont Saint-Michel

Allées Charles de Fitte

Pont des Catalans

Boulevard Lascrosses

Boulevard d’Arcole

Avenue Paul Séjourné

Boulevard de Strasbourg

Boulevard Lazare Carnot

Allée Forain François Verdier

Toute personne participant à ces manifestations s’exposera à une contravention, soit 135€ d’amende. Les organisateurs s’exposeront à 6 mois d’emprisonnement et 7 500€ d’amende. Les dispositions de la loi du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir et garantir le maintien de l’ordre public lors des manifestations seront appliquées.