Le footballeur tarnais Saphir Taïder dans la détresse

Le footballeur originaire du Tarn Saphir Taïder se retrouve sans club et sans salaire depuis près d’un an, après avoir rejoint les effectifs de l’Al-Aïn FC, en Arabie Saoudite. L’ex-joueur de l’équipe nationale d’Algérie lance un cri de détresse sur Goal Arabic.

Saphir Taïder, footballeur international originaire de la ville de Castres, dans le Tarn, n’a pas perçu de revenu depuis près d’un an. Après des débuts de carrière à Grenoble, puis Bologne, l’Inter Milan et l’Impact de Montréal, le joueur âgé de 29 ans a finalement signé au club de l’Al-Aïn FC, en Arabie Saoudite, en octobre 2020. Il a bel et bien reçu ses salaires de novembre et de décembre, puis plus rien, comme il le révèle dans le média sportif Goal.com.

Saphir Taïder a saisi la FIFA

Dès le mois de mars, le joueur a contacté le président du club saoudien pour comprendre les raisons de l’absence de ses versements. Ce dernier lui aurait promis que l’argent arriverait, avec un peu de retard. En août, sans avoir toujours rien perçu, Saphir Taïder a finalement décidé de saisir la Fédération internationale de football association (FIFA) pour tenter d’obtenir son dû. Ce dernier est estimé par le média à hauteur de 6 millions de dollars, répartis sur trois ans de contrat.

L’ex-joueur de l’équipe nationale d’Algérie a remporté le procès, mais n’aurait toujours rien perçu de la part de son ancien club. « J’ai tout perdu. Je ne peux ni payer mon loyer, ni les frais de scolarité de mes enfants », a-t-il révélé aux journalistes de Goal.com.

Le footballeur se retrouve aussi sans club

Après une rupture de contrat en août avec Al-Aïn FC, Saphir Taïder se retrouve sans club pour ce début de saison. En effet, son départ d’Arabie Saoudite a été considéré comme trop tardif pour participer au mercato estival. Les regards sont désormais tournés vers le mercato hivernal.

Il a également raté la sélection de la Coupe Arabe de la FIFA 2021, qu’il souhaitait pourtant disputer avec l’équipe d’Algérie. Pour lui, cette histoire lui a également fait perdre « l’espoir de revenir en équipe nationale ». Il a pourtant reçu le soutien de Riyad Mahrez, membre de l’effectif algérien, qui a partagé de nombreuses publications à ce sujet sur ses comptes officiels.