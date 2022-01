Le centre-ville, encore interdit aux manifestations

L’accès au centre-ville est interdit pour tout rassemblement revendicatif aujourd’hui et demain. Une mesure qui avait déjà été prise pour la manifestation de la semaine dernière. Ce week-end, les raisons sont les mêmes.

C’était déjà le cas la semaine dernière, ça le sera à nouveau cette semaine. L’accès au centre-ville à tout rassemblement revendicatif non déclaré est interdit ce week-end. Une mesure prise par la préfecture et qui s’explique par plusieurs raisons.

D’abord, pour une raison sanitaire. Effectivement, la propagation du coronavirus s’accélère. Au 12 janvier, le taux d’incidence était de 2 903,7 pour 100 000 habitants. Or dans ce genre de manifestation, il est difficile de tenir des distances de sécurité correctes, et le port du masque n’est pas tout à fait respecter par certaines personnes.

Autre raison, la sécurité. La semaine dernière, des troubles à l’ordre public sont survenus lors de rassemblements non déclarés. D’autres samedis, il y a eu des actes de violence au sein du cortège, des déambulations anarchiques dans le centre-ville de Toulouse, entraves à la circulation au moyen de barrières métalliques déposées sur la voie publique par des manifestants, des tentatives d’intrusion au sein de la mairie de Toulouse et de la préfecture de région. Et enfin des jets de projectiles et outrages commis à différentes reprises et occasionnant des blessés parmi les forces de l’ordre.

Le périmètre interdit aux manifestations est délimité par les grands boulevards.