La manifestation contre le pass sanitaire en plein centre-ville de Toulouse

Pour la première fois depuis treize semaines, les participants à la manifestation contre le pass sanitaire ont pu se rendre dans les rues de l’hypercentre de Toulouse ce samedi 9 octobre.

À l’occasion des douze samedis précédents, la préfecture de la Haute-Garonne a pris prenait un arrêté préfectoral “Interdiction l’accès à l’hypercentre de Toulouse à tout rassemblement revendicatif non déclaré”. Une décision justifiée par les troubles à l’ordre public et l’absence d’organisateur identifié. Or, bien que prévue, la manifestation contre le pass sanitaire n’était pas déclarée.

Rassemblé sur l’esplanade François Mitterrand ce samedi 9 octobre aux environs de 14 heures, les manifestants ont décidé à l’applaudimètre de se rendre dans les rues de l’hypercentre de la Ville rose.

“On peut aller s’exprimer en centre-ville”, a lancé un speaker à la foule après avoir rappelé l’interdiction auparavant appliquée. “Le centre-ville nous appartient aussi. On peut aller s’y exprimer ensemble, en respectant la marche des fiertés (qui se déroulait au même moment, ndlr), contre l’obligation vaccinale, contre le passe sanitaire, contre la réforme de l’assurance chaumage, contre la réforme des retraites (…)”.