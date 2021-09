Journées du patrimoine. Remontez dans le temps avec un voyage en bus à Toulouse

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Tisséo propose un voyage dans le passé à bord de deux bus des années 70 et 80 qui circuleront dans la Ville rose. Aussi, une exposition sur l’histoire des transports en commun à Toulouse est proposée dans un véhicule stationné au Grand rond.

Voici de quoi faire un voyage dans le temps. Presque littéralement. Pour les Journées européennes du patrimoine qui se déroule samedi 18 et dimanche 19 septembre, Tisséo met en circulation deux bus “musés” de 1979 et 1989 sur les itinéraires des lignes 29 et 31 à Toulouse.

Un troisième autobus est garé au Grand rond. À bord de ce véhicule, les curieux découvriront une exposition sur “l’histoire des transports en commun dans l’agglomération toulousaine depuis la charrette tirée par des chevaux en 1863”, selon Jérôme Bonato, le président de l’Association pour la sauvegarde du patrimoine des transports urbains et interurbains toulousains, qui est partenaire de Tisséo sur cette opération. “À l’époque, ça ne s’appelait pas encore Tisséo, il n’y avait pas de nom. C’est devenu la Société des transports en commun de la région toulousaine dans les années 1920. Tisséo est arrivé au début des années 2000.”

Infos pratiques : Journées européennes du patrimoine samedi 18 et dimanche 19 septembre ; bus musées en circulation sur les itinéraires des lignes 29 et 31, les horaires prévus sont disponible sur ce lien mais des perturbations sont à prévoir durant l’après-midi du samedi 18 en raison de la manifestation contre le pass sanitaire, les tarifs en vigueur sur le réseau Tisséo s’appliquent, ticket “dernière minute” à 2 euros ; exposition dans un bus stationné au Grand rond, de 11 heures à 18 heures, entrée gratuite, pass sanitaire obligatoire.